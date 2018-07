Ondanks flinke afname diefstallen: Polo, Golf en 3 Serie meest gestolen auto’s

Hoewel er in het eerste half jaar van 2018 flink minder auto’s zijn gestolen, blijven de Volkswagen Polo, Volkswagen Golf en de BMW 3 Serie razend populair onder het dievengilde.

In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er 3.643 auto’s gestolen. Dat is een flinke afname ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, want toen werden er 4.254 bolides ontvreemd. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) is de afname van 14 procent het gevolg van de toegenomen connectiviteit van auto’s (locatiebepaling via de app), meer aandacht voor preventie en een intensievere samenwerking bij de opsporing.

Volkswagen

De cijfers laten ook zien welke modellen het meest gestolen worden. Vooral de Volkswagen Polo en Golf zijn populair bij dieven. Met 408 om 402 gestolen exemplaren maken beide modellen ruim 22 procent van alle autodiefstallen uit. De BMW 3 Serie komt op de derde plaats uit met 153 gestolen exemplaren.

Ook hybrides blijken steeds gewilder bij autodieven. In het eerste half jaar werden 160 hybride aangedreven auto’s gestolen; een stijging van 77 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2017.