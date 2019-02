Off-road als Steve McQueen: de Scuderia Cameron Glickenhaus Boot

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) – u weet wel van die over de top-supercars – komt nu met de SCG Boot; een krachtige offroader in de geest van de ‘Boot’ van Steve McQueen.

De Baja 1000 is een beroemde Mexicaanse off-road race die al sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw wordt verreden. Door de jaren heen zijn er verschillende routes afgelegd, maar het beroemdst is de 1.000 mijl lange rit van Ensenada naar La Paz door woestijnachtig landschap. Dankzij z’n heroïsche karakter trekt de Baja 1000 deelnemers uit alle continenten aan. Beroemdheden ook, zo deed de legendarische acteur Steve McQueen ooit mee.

Kogelvrij

De Baja Boot waarmee McQueen deelnam, vormt anno 2019 de inspiratiebron voor de SCG Boot. Scuderia Cameron Glickenhaus bouwt namelijk zowel tweedeurs als vierdeurs versies van de offroader in retrostijl. Om binnen een speciale wet- en regelgeving te vallen, kiest SCG voor een zeer kleine oplage. Van de tweedeurs versie rollen er vijf uit de fabriek (allen al besteld) en van de vierdeurs variant worden er twintig gebouwd. Er schijnen er daar pas drie van vergeven te zijn, dus wie interesse heeft, moet zich zeker melden bij Scuderia Cameron Glickenhaus. Schrik niet, de Amerikaanse prijzen beginnen bij 287.500 dollar. Dan rijd je wel kogelvrij rond, want dankzij het ‘level 6’-pakket deinst de SCG Boot niet terug voor mitraileurvuur.

Corvette-krachtbronnen

Als koper kies je uit twee smaken: straatlegaal of race-only. De raceversie krijgt een 650 pk sterke 6,2-liter supercharged V8 aan boord afkomstig uit de Chevrolet Corvette Z06. In de straatlegale versie is het evenmin behelpen, want daarin wordt de 460 pk sterke 6,2-liter V8 uit de reguliere Corvette gelepeld.

Louwman Museum

In totaal bouwde General Motors-ingenieur Vic Hickey twee versies van de originele Baja Boot. Eentje was in het bezit van Steve McQueen. Inmiddels staat er één auto in de garage van SCG-oprichter James Glickenhaus en één in het Louwman Museum in Den Haag.