Škoda met flink wat pit: de Octavia RS 245 Business

Voor de zakelijke rijder met oog voor minder gevestigde namen is de Škoda Octavia best het overwegen waard. Zeker als nieuwe RS 245 Business, want die versie koppelt een behoorlijk vermogen aan een flinke basisuitrusting.

Om met de deur in huis te vallen; spotgoedkoop is de nieuwe Škoda Octavia RS 245 Business niet echt. Je moet namelijk toch nog minimaal 45.890 euro neertellen en dan kom je in de buurt van zeer geduchte concurrenten als de BMW 330i. Die is namelijk circa 2.500 euro duurder en biedt 252 pk. Maar toch, Škoda doet met de potente Octavia RS 245 Business een aardige poging om zich tussen de luxe leasejongens te wringen.



Krachtigste ooit

De auto krijgt – zoals de naam doet vermoeden – 245 pk aan vermogen mee en daarmee snelt de RS in 6,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De Combi is één tiende minder snel. Škoda meldt dan ook trots dat de RS de krachtigste Octavia in de historie is. Hij krijgt er namelijk 15 pk bij ten opzichte van z’n voorganger.



Sportieve accenten

Tot de sportieve outfit van de Octavia RS 245 Business horen ondermeer een grille in hoogglans zwart, elektrische verstelbare buitenspiegels met zwarte behuizing en de nodige RS emblemen. Er is zelfs een heuse spoiler aanwezig. Verder is er een sportuitlaat gemonteerd met trapeziumvormige eindstukken in glanzend zwart. De auto staat op in hoogglans zwart gespoten 19 inch-velgen. De RS is leverbaar in de carrosseriekleuren: Corrida Red, Moon White, Black Magic of Steel Grey. De nieuwe koplampunits in kristal-look zijn standaard voorzien van full-LED technologie en AFS adaptieve verlichting.



Schakelpaddels

In het voornamelijk in het zwart afgewerkte interieur zijn sportstoelen terug te vinden. Als contrasterend detail geldt het rode of grijze stiksel. De bestuurdersstoel is overigens elektrisch verstelbaar en achter het sportstuur vindt met schakelpaddels terug indien men voor de DSG-transmissie kiest.



Rijdynamiek

De Octavia RS 245 Business heeft een sportonderstel en staat daardoor 14 mm dichter op het asfalt. Het ESC stabiliteitscontrolesysteem kent een sportstand en verder beschikt de auto over een elektronisch gestuurde sperdifferentieel. De sper is oorspronkelijk ontwikkeld voor de racerij en maakt het mogelijk om de hoeveelheid slip in snel genomen bochten tot wel honderd procent te beperken. Optioneel is Dynamic Chassis Control waarbij de dempers elektronisch kunnen worden aangestuurd. Het resulteert in drie rijmodi: Comfort, Normaal en Sport. De Octavia RS is bovendien voor het eerst leverbaar met 7-traps DSG met dubbele koppeling.



Ruimtelijk

Naast z’n toch net iets scherpere prijs, sportieve karakter en goede basisuitrusting moet de Octavia RS 245 Business het vooral hebben van z’n ruimte. Het bagagevolume van de hatchback loopt met de achterbank neergeklapt op tot 1.580 liter, terwijl de Combi tot liefst 1.740 liter reikt. En daar zijn zakelijke rijders met een gezin of een roedel honden best gevoelig voor.