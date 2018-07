Nu officieel: vernieuwde Audi TT en TT Roadster

De Audi TT bestaat 20 jaar. Dat is reden voor de Duitsers voor een facelift én voor een speciale jubileumversie in een oplage van 999 stuks.

Zoals dat gaat bij facelifts is de vernieuwde Audi TT voorzien van een nieuwe grille en grotere luchtinlaten. Ook is de optielijst wat opgeleukt met onder meer LED- of Matrix LED-koplampen. En wie de standaard 17-inch wielen wat klein vindt, kan opteren tot exemplaren van 18, 19 of zelfs 20-inch.



Tweeliters

Audi heeft nog eens goed gekeken naar het motorenaanbod en levert voortaan drie 2,0-liter TFSI-motoren: eentje met 197 pk, een versie met 245 pk en een 306 pk sterk exemplaar. De laatste is alleen leverbaar in combinatie met de TTS. De TTS Coupé accelereert in 4,8 seconden van 0-100 km/u. Op termijn wordt er ook een nieuwe TT RS verwacht, die hoogstwaarschijnlijk (want dat is de traditie) met een 2,5-liter vijfcilinder op de markt komt.

De Audi TTS is standaard voorzien van vierwielaandrijving, adaptieve schokdemperregeling en Audi drive select waarmee diverse rijprogramma’s zijn te selecteren.



20 jaar-editie

De Audi TT is al weer 20 jaar onder ons en dat viert Audi met de TT 20 years-uitvoering in een oplage van 999 stuks. Dan is een fijnnappa-lederen bekleding in Mokassinbruin standaard. Voor de afwerking zijn zogenaamde Panuka-contraststiksels gebruikt, net als in de eerste TT-modellen. Andere unieke accenten zijn de nieuw vormgegeven edelstalen uitlaat en de matte Audi-ringen boven de sideskirts. Ook de diverse ‘TT 20 years’-emblemen ontbreken niet in het ex- en interieur.

Aan het eind van het jaar staat de vernieuwde Audi TT in de showroom. Tegen die tijd worden ook de prijzen verwacht.