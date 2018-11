Nu officieel: de Audi e-tron GT concept

Audi toont op de Los Angeles Auto Show de Audi e-tron GT concept. Het studiemodel staat aan de wieg van een productieversie die in 2021 de showrooms binnenrijdt.



Na de Audi e-tron SUV en de Audi e-tron Sportback is de Audi e-tron GT het derde elektrische Audi-model dat het e-tron aanbod komt versterken. Hoewel de productieversie over een kleine twee jaar klaar is, duurt het nog ietsje langer– tot 2021 – totdat de vierdeurs coupé daadwerkelijk de showrooms inrijdt.

Lichtgewicht materialen

De Audi e-tron GT concept is zoals de naam zegt een studiemodel. Het elektrische gevaarte is bijna 5 meter lang, net geen 2 meter breed en 1,38 meter hoog. Voor de carrosserie zijn naast staal ook lichtgewicht koolstofvezel en aluminium gebruikt.

quattro-looks

De Audi e-tron GT volgt de quattro-looks. Dat betekent: een aflopende daklijn, forse wielkasten en een brede schouderpartij. Om z’n gespierde uiterlijk te benadrukken zijn 22-inch wielen gemonteerd. De neus is lager en breder getekend dan bijvoorbeeld de Audi e-tron SUV. Sportief detail vormt de grille in honingraatstructuur. Daarnaast monteert Audi matrix LED-koplampen met laser grootlicht. Aan de achterzijde zien we de brede lichtbalk terug; inmiddels een favoriete designvondst binnen de Volkswagen Groep, er komt geen nieuwe Audi of Porsche voorbij zonder.

Vegan

In het interieur passen vier volwassenen die zich vleien in individuele sportstoelen. Omdat het bij een emissievrije auto als de e-tron GT past, zijn ze niet bekleed met dierenhuiden maar met ‘vegan-producten’; kunstleer en gerecyclede materialen.

Praktisch

De e-tron GT beschikt over twee elektromotoren: één op de vooras en één op de achteras die samen goed zijn voor een vermogen van 590 pk. In 3,5 tel sprint de vierdeurs coupé van nul naar honderd. De actieradius is 400 kilometer. De elektrische GT is ook op ander vlak praktisch: de bagageruimte achter – én voorin zijn samen goed voor 550 liter. De Audi e-tron GT heeft een 800 Voltsysteem aan boord waardoor hij in 20 minuten tot 80 procent vol te laden is.