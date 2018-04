Nog meer smaken. Mercedes-Benz A-Klasse ook als sedan

De Mercedes-Benz A-Klasse evolueert verder. Was de auto ooit een saaie MPV, tegenwoordig staat de A-Klasse voor sportiviteit en luxe. Na de hatchback en coupé volgt er nóg een carrosserievariant; een sedan.

Oneerbiedig gezegd waren de eerste generaties van de A-Klasse hokken op wielen. Compacte buitenafmetingen werden gekoppeld aan een hoge bouw. Handige MPV’s die weinig van doen hadden met de kernwaarden van Mercedes-Benz, want ook voorwielaandrijving en een dwarsgeplaatste motor werden geïntroduceerd. Bij de derde generatie veranderde alles. De A-Klasse werd laag en sportief. En in de vorm van de CLA Coupé kwam er een fraai gelijnde vierdeurs spinoff. Nu krijgt de A-Klasse er nóg een familielid bij in de vorm van de Mercedes-Benz A-Klasse Sedan, dus met een ‘kont’. Daarmee lijkt Mercedes vooral de Audi A3 Limousine in het vizier te hebben.



Extra lang

De Mercedes-Benz A-Klasse Sedan zoals hij vandaag op de autoshow van Beijing werd onthuld is in eerste instantie bedoeld voor de Chinese markt. Daar komt de auto op de markt met een verlengde wielbasis, dus als L-versie. Dan is de A-Klasse 4,60 meter lang en bedraagt het bagagevolume 420 liter.

Later wordt de A-Klasse Sedan ook in de rest van de wereld geïntroduceerd, maar dan als reguliere versie die 4,55 meter meet. Daarmee is de A-Klasse Sedan ruim 9 centimeter langer dan de Audi A3 Limousine.



Motoriseringen

Welke krachtbronnen Mercedes-Benz in Nederland zal gaan leveren is nog niet bekend, maar in China komt de A-klasse L Sedan op de markt met een 1,3-liter viercilinder die in twee vermogensvarianten te rijden is: met 136 of 163 pk. Ook komt er een 2,0-liter viercilinder met 190 pk aan.