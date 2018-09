Nog meer keus voor grote families: de zevenzits GLE-Klasse

Als je met je grote familie luxueus over de weg wilt zoeven is er tegenwoordig van alles te krijgen. Want ook de nieuwe Mercedes-Benz GLE-Klasse is er als zevenzitter.



De Mercedes-Benz GLE-Klasse is in een nieuwe jas gestoken en daarbij zijn de Duitsers niet vergeten om ook aan de binnenruimte te werken. Zo is de wielbasis met 6 centimeter toegenomen en dat resulteert in flink wat bagageruimte. Standaard kun je liefst 825 liter verstouwen. Met de achterbank plat kom je zelfs op een enorme 2.055 liter. Je kunt al die beschikbare ruimte gebruiken voor koffers of boodschappen, maar natuurlijk ook om passagiers te vervoeren. Dankzij een derde zitrij wordt de GLE-Klasse namelijk opeens een zevenzitter.



Zevenzitter

Daarmee doet Mercedes-Benz mee aan de trend van de derde zitrij die we eerder dit jaar zagen bij onder meer de BMW X5 en de Lexus RX 450hL. Lexus doet het overigens wel net even anders dan de Duitse merken, want de Japanners plakken voor de zevenzitter de letter ‘L’ achter de type-aanduiding. De Lexus RX 450hL elf centimeter langer dan de reguliere versie van de SUV. Ook de achterruit is steiler geplaatst in de Lexus om echt zeven volwassenen plaats te kunnen bieden.

EQ Boost

Maar weer even terug naar de Mercedes-Benz GLE-Klasse. In eerste instantie is de auto alleen leverbaar als GLE 450 4Matic. Diens zescilinder is goed voor 367 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel. Dankzij een 48 Volt-systeem krijg je als bestuurder voor korte periodes de beschikking over EQ Boost, waardoor de GLE-Klasse even 22 pk extra vermogen krijgt. Later volgen nog diesel en een plug-in hybride.

Active Body Control

Een andere welkome technologie op de Mercedes-Benz GLE-Klasse is het Active Body Control. Dit optionele systeem dat samenwerkt met de luchtvering, zorgt voor een dynamische bochtengedrag. Offroad is het eveneens van waarde doordat je per wiel een andere rijhoogte kunt instellen.

De Mercedes-Benz GLE staat aan het begin van 2019 in de showroom.