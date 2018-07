Nog meer keus in de compacte luxeklasse: de Mercedes-Benz A-Klasse Sedan

De Mercedes-Benz A-Klasse is er vanaf eind dit jaar ook als sedan. Een gebogen daklijn loopt af in een kofferbak die uitsteekt.

Met de introductie van de Mercedes-Benz A-Klasse Sedan tillen de Duitsers haar aanbod van compacte modellen naar een half dozijn. Het merk levert namelijk al een A-Klasse hatchback, B-Klasse Sports Tourer, CLA Coupé, CLA Shooting Brake en de GLA. En eind volgend jaar komt daar ook nog de GLB bij; een compacte SUV in het vaarwater van de Audi Q3 en BMW X1.



Bagagevolume

Met een lengte van 4,55 meter is de A-Klasse Sedan langer dan de A-Klasse hatchback en er is in de standaard configuratie dus ook meer bagagevolume aan boord. De 420 liter van de Sedan is 50 liter meer dan de onlangs verschenen nieuwe hatchback. Maar die schopt het met de achterbank neergeklapt weer tot 1.210 liter. Nu we toch aan het vergelijken zijn, is het goed om ook nog even het bagagevolume van de CLA Coupé te noemen; die is 470 liter.



Krachtbronnen

De A-Klasse Sedan wordt in eerst instantie leverbaar als een 163 pk sterke A 200 en als A 180d met 116 pk. Beide versies zijn standaard voorzien van een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Ook standaard zijn de halogeen koplampen met led-dagrijverlichting en 16-inch wielen. In het interieur vind je het MBUX-infotainmentsysteem terug en twee displays. Die kun je zowel in 7-inch als in 10,25-inch bestellen.