Nog een SUV? Jaguar registreert naam C-Pace

Recent heeft Jaguar de naam C-Pace laten registreren. Daarmee lijkt het erop dat de Britten nog een SUV-achtige voor ons in petto hebben. Maar wat voor een?

Met de F-Pace, I-Pace en E-Pace is Jaguar haar SUV-portfolio aardig aan het vullen. Maar met drie modellen is er nog ruimte voor meer. Een C-Pace lijkt er op termijn aan te komen, want Jaguar heeft de naam deze week laten registreren. Het blijft wel gissen wat voor een auto de C-Pace precies gaat worden, want voorlopig zit er nog weinig logica in de naamaanduidingen. Het meest logisch lijkt –gezien de plaats in het alfabet – dat de C-Pace nog onder de E-Pace komt te staan. Het zou dus de meest compacte SUV tot zover kunnen worden. Wat ook mogelijk is, is dat de C-Pace een crossover is op basis van een bestaande variant. De E-Pace coupé bijvoorbeeld?

Eerder werd al bekend dat Jaguar werkt aan een grote SUV boven de F-Pace. Deze J-Pace staat gepland voor 2021 en moet onder meer de strijd aangaan met de Porsche Cayenne.