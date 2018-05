Nog 2 nachtjes slapen tot de onthulling van de Rolls-Royce Cullinan

Meestal dolen de beelden van een nieuw model dagen voor de onthulling al rond op het internet. Maar Rolls-Royce lijkt de dagen tot aan 10 mei zonder kleerscheuren door te komen. Dan gaat het doek van haar gloednieuwe Cullinan.

We weten dus nog altijd relatief weinig van de eerste SUV van de Britten. Dat de ‘High Sided Vehicle’ of HSV zoals Rolls-Royce hem noemt luxe is, dat kunnen we wel voorspellen. Het merk heeft al één luxe foefje laten zien; de ‘Viewing Suite’. Dat zijn twee lederen stoeltjes en een tafeltje die aan de achterzijde van de Cullinan uitgeklapt kunnen worden. Om romantisch van een zonsondergang te genieten.



Plug-in hybride

De verwachting is dat de 6,75-liter V12 uit de Phantom ook dienst doet in de Cullinan. Die krachtbron is voor de Cullinan wel doorontwikkeld. De komst van een stekker-HSV is een kwestie van tijd, want een plug-in hybride schijnt er eveneens aan te komen. Die vierwielaangedreven Cullinan deelt het aluminium spaceframe met de Phantom.



Diamant

De auto is overigens genoemd naar Cullinan diamant, de grootste zuivere diamant ooit gevonden. De joekel van 3106 karaat werd in 1905 gewonnen in een Zuid-Afrikaanse mijn en daarna in 9 stenen gedeeld. De twee grootste exemplaren zijn verwerkt in de Britse keizerlijke kroon en in een staf; de Sovereign’s Sceptre with Cross.

In aanloop naar de onthulling op donderdag, toont Rolls-Royce vandaag – heel spannend – een achterlicht. Dat maakt het ‘uitpakfeestje’ straks wel zo leuk.