No-nonsense: nieuwe Volvo V60 wil vooral alledaags zijn

Wat spectaculaire onthulling? Het doek van de nieuwe Volvo V60 ging er gisteren af voor een gezinswoning in Stockholm. Heel alledaags. De V60 is dan ook een echte familiewagen.

‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Het zou zo een Zweeds gezegde kunnen zijn. De nieuwe Volvo V60 werd gisteren namelijk niet onthuld tijdens een flitsende show, maar gewoon voor de deur van een gezinswoning in Stockholm. De V60 is een familieauto en daar is Volvo trots op en probeert de auto als niets anders te verkopen. Of toch? In de communicatie duikt ook de term ‘mid-sized premium estate’ op. Daar is geen woord Zweeds bij.



Ruimer

Feit is dat de V60 gewoon een ruime stationwagon is, waar Volvo er in het verleden meer van heeft gebouwd. Zo is het bagagevolume met net geen 100 liter gegroeid van 430 naar 529 liter en kun je 4 koffers naast elkaar achterin kwijt. De flinke binnenruimte dankt de V60 aan het modulaire SPA-platform (Scalable Product Architecture) waar het op staat. Hier zijn onder meer ook de XC60 en Volvo 90-serie op gebouwd.



Veiligheid

Tot de basisuitrusting van elke V60 behoren onder meer zaken als LED-verlichting, electronische klimaatcontrole met 2 gescheiden zones, een elektrisch bedienbare achterklep, 16-inch lichtmetalen velgen en een 9-inch touchscreen met Sensus Connect. Op het gebied van veiligheid – van oudsher een van de paradepaardjes van Volvo – pakt het merk uit met diverse actieve veiligheidssystemen. Standaard aanwezig is City Safety met Autobrake dat onder meer voetgangers, fietsers en grote dieren herkent, ook als het donker is. Het systeem remt automatisch af er gevaar opdoemt, ook bij tegemoetkomend verkeer.



Plug-in hybrides

De nieuwe Volvo V60 wordt in eerste instantie leverbaar met zowel een T5 als T6 benzinemotoren en de D3 en D4 dieselmotoren. De keuze bestaat ook uit twee plug-in hybrides. De T8 Twin Engine zal spoedig in de prijslijsten staan en de nieuwe 340 pk sterke T6 Twin Engine pas volgend jaar.



Prijzen

De nieuwe Volvo V60 is per direct te bestellen en staat deze zomer in de showroom. De prijslijst start bij 43.995 euro. Voor dat bedrag rijd je een T5 Geartronic of D3 diesel. De duurste variant zal de V60 T8 AWD Twin Engine Inscription zijn die 390 pk aan vermogen levert; deze kost 58.995 euro.