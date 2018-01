Nissan blijft met de Xmotion trouw aan zijn roots in Detroit

Een van de opvallende modellen op de NAIAS in Detroit is de Nissan Xmotion. Het studiemodel is een zoektocht naar de toekomstige vormen van een SUV. Daarbij zijn de lijnen typisch Japans.

De vraag naar SUV’s is wereldwijd groot. Vandaar dat elk merk veel aandacht schenkt aan de hoogpotigen. Nissan doet dat ondermeer met de Xmotion (spreek uit: cross-motion). Het studiemodel is een ontdekkingsreis naar de SUV van de toekomst. Daarbij is Nissan dichtbij huis gebleven want de Xmotion volgt vooral Japans design. Zo zijn de achterlichten geïnspireerd op de Kumiko houttechniek en puzzels, terwijl het dashboard de kigumi-techniek volgt. Ook de gebruikte materialen zijn als het even kan Japans, zo is speciaal cederhout gebruikt.



Hi-tech

Op het gebied van technologie pakt Nissan uit met camera’s in plaats van spiegels en vingerafdrukherkenning. Zodra de auto weet wie instapt, past het daar de instellingen van het infotainment-systeem op aan. Zoals het gewoon is in de auto van de toekomst, beschikt de Xmotion over een digitale assistent en diverse autonome systemen. Het studiemodel, met opvallend opende portieren, is een zogenaamde 4+2. De achterste zitrij is alleen bestemd voor kleine passagiers: de kinderen. Plannen voor productie zijn er niet, maar wellicht gaat Nissan het typische Japanse design op meer modellen doorvoeren.