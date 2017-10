Nissan experimenteert momenteel met interieurbekleding die vertelt of de bestuurder uitgedroogd – en dus flink minder oplettend – achter het stuur zit. Deze zogenaamde Soak-bekleding is een Hollandse vinding.

Soak staat voor een zweetgevoelige bekleding die precies kan achterhalen wanneer een autobestuurder uitgedroogd raakt. Het materiaal reageert immers op bepaalde componenten in ons zweet. De compositie van het zweet is anders naarmate de uitdroging groter is. In een normale situatie is de stof blauw, maar het textiel verandert in de kleur geel als er van uitdroging sprake is.

Dutch design

Soak is ontworpen door de design onderzoeker Paulien Routs in samenwerking met Droog Design en is verwerkt in de speciale Nissan Juke Soak. Het slimme textiel is onder meer aangebracht in de stoelzitting en op het stuur en ‘meet’ daar de kwaliteit van het zweet van de bestuurder. Als de kleur verandert, dan is de bestuurder uitgedroogd en moet hij drinken.

Gevaarlijke situaties

Onderzoek uit 2015 toont aan dat bestuurders die licht uitgedroogd achter het stuur zaten – dus ongeveer 1 procent van hun lichaamsmassa aan vocht hadden verloren – veel vaker fouten maakten dan wanneer de vochthuishouding op peil was. Er werd onder meer later geremd en ook de rijbaan werd vaker nodeloos verlaten. Volgens de onderzoekers was de toename in het aantal fouten gelijk aan een iemand met die met slaapgebrek achter het stuur kruipt of met een laag alcoholpromillage in het bloed. De nieuwe bekleding kan helpen het uitdroging tegen te gaan en daarmee het verkeer een beetje veiliger maken. Of je tijd hebt om continu je rugleuning in te gaten houden, is een ander verhaal, maar een een stuur bekleedt met de slimme stof, kan een oplossing zijn.