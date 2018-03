Nieuwe Volkswagen Touareg laat zich zien

Deze zomer staat de derde generatie van de Volkswagen Touareg in de showroom. De premium SUV van de Duitsers valt op met z’n hightech interieur en vierwielbesturing.

De Volkswagen Touareg is met ruim één miljoen verkochte exemplaren verspreid over twee generaties een behoorlijk succesvolle SUV te noemen. Vooral in China, Europa en Rusland blijkt men gecharmeerd van de luxe en ruime Duitser. Een derde generatie Touareg moest er dus zeker komen, al is het maar omdat de SUV tegenwoordig booming is.



Digitale schermen

Volkswagen wil de Touareg vooral neerzetten als technologisch vooruitstrevend. In het interieur vinden we dus een ‘Innovision Cockpit’ terug. Een 12-inch digitaal instrumentenpaneel én een 15- inch metend display vormen samen het bedienings- en infotainmentsysteem. In de Touareg zijn daardoor bijna geen fysieke knoppen te vinden.



Hulpmiddelen

Vanzelfsprekend strooit de nieuwe Touareg – je bent een premium SUV of niet – met de nodige assistentiesystemen. De auto beschikt onder meer over nachtvisie – een warmtecamera detecteert mensen en dieren in het donker – naast een file-assistent en een hulpje dat kruisend verkeer opmerkt. Om de Touareg mooi op koers te houden in snel genomen bochten zijn elektromechanisch aangestuurde rolstabilisatoren geïnstalleerd. De Matrix LED-koplampen zijn ook slim; ze passen hun lichtbundel aan op de snelheid, route en stuuruitslag.



Kleinere draaicirkel

Op de optielijst is onder andere actieve vierwielsturing te vinden. Bij lage snelheden – tot 37 km/u – sturen de achterwielen in de tegenovergestelde richting van de voorwielen. Dat maakt de draaicirkel precies één meter korter; van 12,19 naar 11,19 meter. Ook optioneel is 4-corner luchtvering. Met het systeem is de auto te verlagen (om in te laden of sportiever te rijden) of te verhogen (voor offroad rijden). De auto komt tot wel 7 centimeter omhoog of gaat tot wel 5 centimeter omlaag.



Groeispurt

De Touareg is weer een stuk ruimer dan z’n voorganger. De auto is namelijk bijna 8 centimeter langer geworden en dik 4 centimeter breder. Het bagagevolume steeg zo van 697 naar 810 liter. De groeispurt heeft echter niet geleid tot meer wagengewicht. Danzij het veelvuldige gebruik van aluminium in de carrosserie is de SUV ruim 100 kilo lichter dan voorheen.



Krachtbronnen

Omdat de Touareg geen kleine jongen is – hij mag 3.500 kilo trekken – staan er louter potente jongens in het motorenaanbod. Drie 3,0-liter V6 turbomotoren zijn er beschikbaar waarvan er twee diesels (231 om 286 pk) zijn en eentje een benzinemotor van 340 pk. Volgend jaar volgt dan nog een 4,0-liter V8 turbodiesel met 421 pk en waarschijnlijk nog een plug-in hybride met 367 pk. Laatstgenoemde wordt namelijk eerst in China gelanceerd, waarna moet blijken of de stekkeraar ook naar Europa komt.



10 rijmodi

Elke Touareg is standaard vierwielaangedreven. Het 4MOTION-systeem stuurt tot 70 procent van de aandrijfkrachten naar de voorwielen en tot 80 procent naar de achteras. Een hele rits aan rij-instellingen horen daarbij. Wie het optionele Offroad-pakket aanvinkt kan zelfs kiezen uit 10 rijmodi: Eco, Comfort, Normal, Sport, Snow, Individual, Off-road Auto, Sand, Gravel en Off-road Expert. In de zomer staat de Touareg in de showroom. Prijzen volgen nog.