Nieuwe Volkswagen Touareg blijft net onder de 80 mille

Over een paar maanden staat de nieuwe generatie van de Touareg in de showroom. Volkswagen geeft de SUV prijskaartjes mee tussen de pakweg 80 en 100 mille.

Als je 80.000 tot 100.000 euro te besteden hebt aan een SUV, kun je natuurlijk ook bij een flink aantal premium merken terecht. Je kunt binnen die prijsrange bijvoorbeel een BMW X5 bestellen, of de ‘instapversie’ van de X6. Verder prijken waarschijnlijk nog op je shortlist: de Porsche Macan, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE, Range Rover Velar en de Lexus RX. Of je kiest voor de goedkopere Jaguar F-Pace of Alfa Romeo Stelvio en kleedt ze dik aan.



Innovaties

De nieuwe Volkswagen Touareg heeft dus best wat concurrentie, maar dat denken ze in Wolfsburg opgelost te hebben door de SUV als innovator in de markt te zetten. Zo is er een ‘Innovision Cockpit’ aan boord; waarmee veel functies in de auto te bedienen zijn. De cockpit combineert een 12-inch instrumentenpaneel met een 15-inch groot digitaal infotainmentsysteem. Verder zijn ‘gadgets’ als nachtvisie aan boord en diverse rij-assistenten die samen semi-autonoom rijden mogelijk maken. Ook te bestellen: een head-up display en intelligente Matrix LED-koplampen die zich aanpassen aan de wegomstandigheden. Optioneel krijgt de Touareg actieve vierwielsturing mee, waarmee de draacirkel één meter verkleint. En de 4-corner luchtvering laat zich in vier standen zetten.



Krachtbronnen

De Touareg is in het begin leverbaar met twee 3,0-liter V6 dieselmotoren. Er is een versie met een vermogen van 231 pk en eentje met 286 pk. Kort na de introductie wordt daar nog een 3,0-liter V6 benzinekrachtbron aan toegevoegd. Die versie is goed voor 340 pk. Volgend jaar komt er dan nog de 4,0-liter V8 turbodiesel met 421 pk op de markt en waarschijnlijk ook nog een plug-in hybride met 367 pk. Die stekker-Touareg is in eerste instantie bedoeld voor China, maar zal de oversteek naar Europa wel gaan maken.

Prijzen

3.0 V6 TDI – 4Motion – 231 pk – 79.750 euro

3.0 V6 TDI – 4Motion – 286 pk – 89.750 euro

Elegance – 3.0 V6 TDI – 4Motion – 231 pk – 86.570 euro

Elegance – 3.0 V6 TDI – 4Motion – 286 pk – 96.570 euro

Atmosphere – 3.0 V6 TDI – 4Motion – 231 pk – 86.570 euro

Atmosphere – 3.0 V6 TDI – 4Motion – 286 pk – 96.570 euro

R-Line – 3.0 V6 TDI – 4Motion – 231 pk – 88.550 euro

R-Line – 3.0 V6 TDI – 4Motion – 286 pk – 98.550 euro