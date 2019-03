Nieuwe Tesla Supercharger laadt 1.600 kilometer per uur

Het nieuwe V3 Supercharger-systeem van Tesla is een flink stuk sneller dan z’n voorganger. Snelladen met 1.000 mijl – 1.600 kilometer – per uur is mogelijk volgens de Amerikanen.

Supersnelladen is dankzij Tesla nog sneller geworden. Met de derde generatie van haar Supercharger systeem is het mogelijk om de Tesla Model 3 in vijf minuten van 120 kilometer rijbereik te voorzien. Wie een uur op ‘topsnelheid’ (250 kW) laadt zou zelfs 1.600 kilometer (1.000 mijl) aan actieradius kunnen krijgen.

Warm-up

Om de laadtijd verder te verlagen introduceert Tesla ‘On-Route Battery Charging’. Daarbij worden de batterijen onderweg richting het supersnellaadstation al opgewarmd, zodat ze startklaar staan voor een laadsessie. Dankzij de software-update kan er met een kwart sneller geladen worden, aldus de Amerikanen.

Helft sneller

In San Francisco en omgeving opent Tesla deze week haar eerste V3 Supercharger-stations. Dankzij de software-update én nieuwe generatie Supercharger zou de laadtijd de helft bedragen van wat een Tesla-rijder normaal kwijt is aan een laadsessie. Eind dit jaar worden de eerste V3 Supercharger-stations in Europa geopend.