Nieuwe software maakt Tesla’s slimmer

Tesla heeft voor de Model S, X en 3 een software-update uitgebracht die voor flink wat nieuwe toepassingen moet zorgen voor die modellen. De versie 9.0 voorziet onder meer in nieuwe hardwaretoepassingen, versimpele menu’s en nieuwe ‘Easter eggs’. De update is in eerste instantie alleen uitgebracht in de VS.



Dashcam

Voor nieuwe Tesla’s – geproduceerd na augustus 2017 – zorgt de software dat de camera aan de voorkant van de auto gebruikt kan worden als dashcam. Voorwaarde is wel dat je zelf een harddisk of geheugenstick met voldoende capaciteit aansluit op de usb-ingang van je auto. De dashcam bewaart tot tien minuten aan beeld. Sowieso zijn alle acht camera’s aan de buitenzijde van elke Tesla voortaan geactiveerd. Het zorgt voor een 360-graden zicht rondom de auto.

Menu

Een derde nieuwe toepassing is de mogelijkheid om locaties van je smartphone door te sturen naar het navigatiesysteem van je Tesla. Ook kun je via de Tesla-app op je smartphone het multimediasysteem bedienen.



Een andere update betreft de menustructuur. Die indeling is verduidelijkt en ook zijn de diverse functies – zoals het energieverbruik – beter af te lezen.



Binnenkort volgt Tesla z’n update op met mee upgrades, onder meer van de AutoPilot.