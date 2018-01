De nieuwe Renault Mégane R.S. start bij 42.340 euro

De Renault Mégane R.S. is al weer een tijdje geleden onthuld. Hoog tijd voor de eerste prijzen dus. De Franse hot hatch begint bij 42.340 euro.

Op de autoshow van Frankfurt (IAA) beleefde de derde generatie van de Renault Mégane R.S. zijn wereldpremière. Dat was september. Nu februari al weer voor de deur staat, is het hoog tijd om de prijslijst te openbaren. We zien daarin dat de Renault Mégane R.S. 280 met handbak 42.340 euro kost. Voor 2.200 meer rijd je in de EDC-versie en beschikt je bom op wielen over een automatische transmissie met dubbele koppeling.



Trophy

De Renault Mégane R.S. 280 is ondermeer voorzien van een vernieuwd chassis en is uitgerust met vierwielbesturing en schokdempers met vier hydraulische compressiestops. De 1,8-liter turbomotor schopt het tot een vermogen van 280 pk en een maximumkoppel van 390 Nm. In een later stadium worden ook de prijzen verwacht van de 300 pk sterke Trophy. De nieuwe Renault Mégane R.S. staat in mei in de showroom.