Nieuwe remklauw Bugatti Chiron is 45 uur in productie

Tussen de start van de productie van je nieuwe Bugatti Chiron en de aflevering zit soms wel een half jaar. Nu weten we waarom dat zolang duurt. Het vervaardigen van één remklauw kost al bijna 2 dagen.

Een Bugatti Chiron rolt natuurlijk niet van een lopende band. Die auto wordt door 20 gespecialiseerde werknemers met de hand opgebouwd in het ‘Atelier’ in het Franse Molsheim. Dat is een tijdrovend proces. Het kan wel een half jaar duren tussen de start van de productie en de daadwerkelijke aflevering. Maar wat wil je, soms vraagt één Chiron al om 9 laglagen.



2.213 laagjes

Hoeveel zorg Bugatti aan elk onderdeel geeft, blijkt uit de nieuwe remklauwen die het later dit jaar introduceert. Liefst 45 uur is nodig om één remklauw te vervaardigen. Elke remklauw wordt namelijk in 3D geprint. Lasers van 400-watt smeden titanium-poeder bij een temperatuur van 700 graden Celsius in meer dan 2.200 laagjes. Het resultaat is een monoblok van slechts 2,9 kilo zwaar. Dat scheelt liefst 2 kilo ten opzichte van de hedendaagse aluminium exemplaren. Dat de productie zo lang duurt, is onder meer het gevolg van de lengte van de remklauw; een ongeëvenaarde 41 centimeter. Per milimeter kan de titanium remklauw een druk van 125 kilo aan. Ze worden dan ook op een auto gemonteerd met 1.500 pk aan vermogen.