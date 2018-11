Nieuwe Range Rover Evoque doet het voorzichtig aan

Waarom een ‘winnend team’ al te veel aanpassen? Dat dacht Land Rover ongetwijfeld bij het hertekenen van haar Range Rover Evoque. De nieuweling lijkt bijzonder veel op z’n voorganger.

Als je de eerste beelden van de nieuwe Range Rover Evoque onder ogen krijgt, denk je in eerste instantie aan een facelift. Toch is dit echt een compleet nieuwe generatie, de tweede om precies te zijn. De reden waarom Land Rover de Evoque in een vergelijkbaar jasje heeft gestoken ligt voor de hand; de eerste generatie verkocht gewoon goed. In een jaar of acht werden er wereldwijd 760.000 exemplaren van verkocht. En eerlijk is eerlijk; echt verjaard zag de vorige Evoque er nog niet uit.

90 procent nieuw

Om aan te tonen dat de Evoque echt een nieuwe auto is, benadrukt Land Rover dat ongeveer 90 procent van de onderdelen opnieuw zijn ontworpen. Veel langer werd de auto echter niet. Toch wisten de ingenieurs de binnenruimte flink te vergroten. Bijna 1.400 liter aan bagage kan mee en dat is bijna tien procent meer dan voorheen. Ook de achterpassagiers hebben iets meer beenruimte, al is het maar twee centimeter.

Elektrificatie

Zoals het hoort in deze tijd, is elke Evoque geëlektrificeerd. In eerste instantie gaat het om een 48V mild-hybridsysteem die de motor een beetje helpt, maar later komt er een plug-in hybride aan. Dankzij het 48 Volt-systeem kunnen de huidige viercilinders zuiniger opereren. De brandstofreductie loopt op tot 6 procent. Ten slotte rijdt de Evoque tot snelheden van17 km/u volledig elektrisch en ook kan de auto voortaan remenergie opslaan en hergebruiken.

Doorzichtige motorkap

Een handige vinding is de ‘doorzichtige motorkap’. Door het samenvoegen van de beelden van verschillende camera’s is het mogelijk te zien wat er direct voor de auto zich afspeelt. De functie is bedoeld om tijdens het offroadrijden een beter beeld van de omgeving te krijgen, maar het levert ook tal van dagelijkse toepassingen ook. Vooral bij het inparkeren en wegrijden zie je niets over het hoofd. De achteruitkijkcamera in de dakantenne is een ander slim foefje. De beelden kunnen naar de binnenspiegel worden gestuurd, waardoor je ook met een volle achterbank onberispelijk zicht naar achteren hebt.

Motoriseringen

De instap benzinemotor zal een vermogen van 200 pk kennen, terwijl de sterkste variant voorlopig 300 pk meekrijgt. Dieselliefhebbers kiezen uit drie krachtbronnen, namelijk uit een variant met 150, 180 of 240 pk. Omstreeks april 2019 is de nieuwe Range Rover Evoque leverbaar.