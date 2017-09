Na de nodige modelupdates van de laatste tijd heeft Maserati nieuwe prijskaartjes gehangen om de spiegels van haar modellen. Instappen kan voortaan vanaf ruim 88 mille.

De recente wijzigingen in het Maserati-modelaanbod betreffen vooral de komst van de GranSport- en GranLusso-uitvoeringen voor de Ghibli en Levante. De eerste variant mikt op de liefhebbers van sportieve details, terwijl de GranLusso zich richt op luxe. Verder introduceert Maserati Electric Power Steering (EPS) – dat is een verbeterde elektronische stuurbekrachtiging – op de Ghibli en Levante en hangt beide modellen vol met nieuwe assistentiesystemen. En er is meer nieuws. De S en SQ4-versies van de Ghibli en Quattroporte beginnen modeljaar 2018 met meer 20 pk meer vermogen en 30 Nm meer koppel.

GranTurismo en GranCabrio

De nieuwe prijslijst vermeldt tevens de vernieuwde GranTurismo en GranCabrio. Wederom kiest Maserati voor de introductie van twee lijnen: de Sport en MC. Beide varianten zijn motorisch identitiek met hun 460 pk sterke 4,7-liter V8.

Maserati Ghibli

Ghibli (Diesel) vanaf € 88.655

Ghibli GranLusso vanaf € 98.668

Ghibli GranSport vanaf € 98.668

Maserati Levante

Levante (Diesel) vanaf € 108.376

Levante Diesel GranLusso vanaf € 118.649

Levante Diesel GranSport vanaf € 118.649

Maserati Quattroporte

Quattroporte (Diesel) vanaf € 122.196

Quattroporte Diesel GranLusso vanaf € 133.492

Quattroporte Diesel GranSport vanaf € 133.492

Maserati GranTurismo



GranTurismo Sport vanaf € 222.733

GranTurismo MC vanaf € 246.263

Maserati GranCabrio

GranCabrio Sport vanaf € 242.973

GranCabrio MC vanaf € 254.619