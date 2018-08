Nieuwe Porsche 911 vergeet z’n camouflagepak

De nieuwste achtste generatie van de Porsche 911, de 992, wordt waarschijnlijk dit najaar officieel onthuld. Het iconische model werd deze week al gespot. Zonder een dikke laag camouflagestickers.

De inmiddels voor nieuwe Porsche-modellen bekende driedimensionale led-strip duikt ook op achterkant van de volgende generatie 911, maar op velerlei vlak blijft de 992 trouw aan z’n voorganger. Het design is vooral wat verder geëvolueerd.



Wat Porsche onderhuids van plan is, is nog ongewis, maar het Britse Autocar denkt te weten dat de meeste krachtbronnen er zo’n 15 pk bij krijgen. Ook lijkt er in 2020 een stekker-911 aan te komen. Deze plug-in hybride combineert een zescilinder met een elektromotor en moet een vermogen van meer dan 700 pk krijgen.



Voorlopig zal de nieuwe 911 eerst als Carrera en Carrera S verschijnen waarna de sportieve varianten zoals de Turbo, Turbo, GT3 en GT RS zullen volgen. Wellicht komt er ook weer een GT2 RS aan. Gesproken wordt over een vermogen van 600 pk voor de Turbo en 640 pk voor de Turbo S.



Eerdere beelden lieten zien dat het klokken in het interieur voornameijk digitaal worden. Verwacht bovendien de nodigt digitale displays.



Beelden: Autocar