Nieuwe MINI John Cooper Works GP komt in 2020

Na versies in 2006 en 2012 komt MINI over twee jaar wederom met een John Cooper Works GP op de proppen. Met een beetje mazzel lijkt hij op het studiemodel dat vorig jaar werd gepresenteerd.

Op de autosalon van Frankfurt vorig jaar baarde MINI opzien met een conceptversie van de John Cooper Works GP. De flink uitgebouwde zwartrode versie zat namelijk vol luchthappers, spoilers en andere aerodynamische aanpassingen. Verder konden de Britten het niet nalaten om het nodige koolstofvezel te gebruiken. Als aardig details had MINI naast ‘Union Jack’-achterlichten ook het nummer 0059 aangebracht op de carrosserie als verwijzing naar het geboortejaar van de MINI.



Minimalistisch

In het interieur van de MINI John Cooper Works GP Concept ging het er vorig jaar haast net zo extreem aan toe als aan de buitenzijde. Opvallende zwart-witte kuipstoelen met rode vijfpuntsgordels vinden hun midden in een minimalistisch interieur. We zien een rolkooi, een (tegen de trend in geen afgeplat) sportstuurwiel met flippers en een dashboard met veel rode accenten.

2020

Inmiddels is bekend dat de nieuwe MINI John Cooper Works GP in 2020 in productie gaat. Of die versie veel gaat lijken op het studiemodel is niet wereldkundig gemaakt.