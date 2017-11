Nieuwe Mercedes-Benz CLS-Klasse toont zich te vroeg

Op de Los Angeles Auto Show zou de nieuwe CLS-Klasse onder het doek vandaan komen. Het Australische Motoring onthulde de auto echter al vandaag.

Het is haast eerder regel dan uitzondering dat het uiterlijk van nieuwe modellen te vroeg uitlekt. Dat lot ondergaat ook de derde generatie van de Mercedes-Benz CLS-Klasse. Net als z’n voorganger vindt de nieuwe CLS zijn basis op het platform van de E-Klasse, maar de auto is meer dan een E-Klasse Coupé, want daarvoor volgt het model teveel zijn eigen stijl. Net als de nieuwe E-Klasse zal de CLS een stuk lichter zijn dan het huidige model. Wij verwachten een afslankkuur van zo’n honderd kilo.



Hybride

De CLS wordt leverbaar met vier- en zescilindermotoren van de nieuwste generatie. Ook zal de Mercedes-Benz CLS-Klasse verschijnen als AMG maar dan – als de eerste berichten niet liegen – met ondersteuning van een elektromotor. Een zeer sportieve hybride dus.

Of de CLS ook als Shooting Brake op de markt komt is zeer ongewis. Naar alle waarschijnlijkheid ziet alleen de vierdeurs coupé het levenslicht vanwege de tegenvallende verkoopcijfers van de shooting brake.