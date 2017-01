Portret van je (schoon)moeder op de side blade van je Audi R8? Het kan!

Een levenswijsheid of een portret van je geliefde. Vaak is het ‘t onderwerp van een tatoeage. Audi heeft nu een laktechniek ontwikkeld waarmee je ook je Audi R8 van je een persoonlijke uiting kunt voorzien.

De Audi R8 Coupé en R8 Spyder hebben een markante side blade. Een ideale plek om een tekst of afbeelding op te plaatsen, denken de Duitsers. Daarvoor hebben ze een innovatieve laktechniek ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om matte graphics of letters in de autolak aan te brengen. Met behulp van een sjabloon brengt Audi een poeder aan die de laklaag een paar duizendsten van een millimeter dunner maakt en daarmee wordt de tekst of afbeelding als matte effect zichtbaar.



Audi R8 Coupé en R8 Spyder

De eigenaar van de auto heeft in principe de vrije keuze in de afbeeldingen of teksten die hij op z’n Audi wil, zolang er maar geen inbreuk wordt gedaan op rechten van derden. Volgens Audi is een ontwerp van een meter bij een meter toegestaan. Ideaal dus als je eens je (schoon)moeder of partner wilt verrassen. De nieuwe laktechniek wordt alleen toegepast binnen het Audi exclusive programma en vooralsnog louter op de Audi R8 Coupé en R8 Spyder.