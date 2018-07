Nieuwe generatie Range Rover mikt op topsegment

Als de nieuwe Range Rover rond 2021 verschijnt, dan neemt het model het op tegen de topklasse SUV’s. Met meer technologie aan boord én meer luxe moet de nieuwe Range Rover het de Bentayga en Cullinan moeilijk maken.

De vijfde generatie Range Rover gaat vanaf 2021 op zoek naar het duurste segment der SUV’s. De geïnteresseerden in een Rolls-Royce Cullinan of Bentley Bentayga moeten dan ook een andere Brit overwegen, is het idee van Land Rover. De inmiddels 49-jarige Range Rover wil dat doen door flink meer luxe te bieden in combinatie met state-of-the-art technologie.

Lichter

Uit de fabriek in Solihull rolt dan een Range Rover op een vederlicht aluminium modulair platform (dus ook geschikt voor andere modellen van Jaguar Land Rover), waarbij ruimte is voor de nodige batterijpakketten. De nieuwe Range Rover – op een haar na 5 meter lang – moet dus met een stekker ter wereld komen, het liefst op termijn in een volledig elektrische variant, maar op z’n minst als hybride.

Evolutie

Op het gebied van vormgeving worden geen schokkende veranderingen verwacht, zegt het Britse Autocar. De auto moet een logische doorontwikkeling worden van de huidige vierde generatie met rondere vormen. Autocar meldt verder dat de alle V6 en V8 benzine- en dieselmotoren worden vervangen door nieuwe krachtbronnen, al dan niet in combinatie met mild hybride technologie. De nieuwe Range Rover belooft verregaand autonoom rijdend te zijn.