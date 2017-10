Eind volgende maand is het tijd voor de Nederlandse marktintroductie van de nieuwe Audi A8. De nieuwe generatie trapt af met een 286 pk sterke diesel en een benzineversie met 340 pk.

Met de komst van de nieuwe A8 stapt Audi over op nieuwe vermogensaanduidingen. De twee varianten waarmee de nieuwste generatie van het vlaggenschap aftrapt, heten dan ook de A8 50 TDI en A8 55 TFSI. De eerste is een 286 pk sterke diesel terwijl laatstgenoemde een benzinemotor met 340 pk aan boord heeft. Qua prijzen ontlopen de twee elkaar nauwelijks. De TDI staat in de prijslijst voor 105.185 euro en de de TFSI voor 2.200 euro meer. De versie met verlengde wielbasis, de Audi A8 L, kost 108.385 euro als diesel en de benzineversie is op zijn beurt weer 2.200 euro duurder. Later wordt het motorengamma verder uitgebreid.





Uitrusting

Standaard is de nieuwe Audi A8 voorzien van onder meer een achttraps automaat, LED-verlichting, een digitaal instrumentarium en lederen interieur. Ook de adaptieve, elektronisch geregelde luchtvering is paraat, naast diverse assistentiesystemen en elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen. Wie z’n Audi A8 graag van nog wat meer comfortfuncties voorziet, kiest voor de Audi A8 L Pro Line Plus in Personal-uitvoering. Dan is de achterbank verruild voor twee separate, elektrisch verstelbare stoelen en beschikken zowel voor- als achterpassagiers over stoelventilatie en –massage.