Nieuwe Ford Focus RS wordt ‘mild hybrid’

In een poging de nieuwe Ford Focus RS schoner én sneller te maken krijgt de krachtpatser vanaf de volgende generatie een ‘mild hybrid’-aandrijflijn mee; de auto beschikt – waarschijnlijk – over een 2,3-liter viercilinder motor én een 48-volt elektrisch systeem.

De specificaties van de aankomende Ford Focus RS zijn niet officieel, maar het doorgaands goed ingelichte Autocar denkt te weten dat het vermogen in de vierde generatie voor het eerst boven de 400 pk uitkomt. De Britten spreken namelijk over 400 bhp en dat is omgerekend 405 pk. Dat vermogen wordt waarschijnlijk verkregen uit een 2,3-liter viercilinder turbobenzinemotor die samenwerkt met een 48-volt elektrisch systeem. De nieuwe Ford Focus RS wordt daarmee een ‘mild hybrid’.

Lagere emissies

Dankzij het 48-volt elektrisch systeem is het mogelijk dat de brandstofmotor automatisch uitschakelt op de momenten dat de bestuurder het gaspedaal loslaat. Wanneer het gaspedaal weer wordt beroerd, activeert het systeem de motor. Zo neemt het gemiddelde brandstofverbruik af en daarmee de gemiddelde CO2-uitstoot; niet onbelangrijk voor auto die 175 gram CO2 per gereden kilometer aan de dag legt. Tot wel 30 gram CO2 kan daarvan worden afgesnoept, waardoor Ford de nieuwe Europese emissieregels van 2021 – vlootbreed – moet gaan halen.

Mild hybrid

Het elektrische systeem geeft de nieuwe Focus RS bovendien meer pit. Het maximumkoppel bij stoplichtsprintjes zal toenemen. Ford is overigens niet het enige merk dat mild-hybrid technologie inzet. Audi biedt het onder meer aan op haar nieuwe A6, A7 Sportback en Audi SQ7. Ook de Audi A8 en Bentley Bentayga hebben een 48-volt elektrisch systeem, maar daarbij wordt de technologie gebruikt om het actieve onderstel te laten functioneren. Volvo kondigde overigens ook al mild hybrids aan.