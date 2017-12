Nieuwe dashboardpanelen voor je MINI nodig? Voortaan maak je ze zelf

MINI doet vrolijk mee aan de personalisatietrend en introduceert ‘MINI Yours Customised’. Voortaan kun je bepaalde onderdelen voor je auto zelf ontwerpen en in 3D laten printen.

Vorige week kwam Audi in het nieuws met haar ‘Farbe nach wahl’-optie. Daarmee kun je je auto in elke gewenste kleur laten spuiten. Personaliseren heet dat. MINI gaat mee in die trend door haar klanten zelf bepaalde onderdelen te laten ontwerpen. Zo kunnen ze zelf aan de slag in de computer met het ontwerp van de omlijsting van richtingaanwijzers, dashboardpanelen, verlichte dorpellijsten en LED-portierprojectie. Vervolgens kunnen de accessoires met 3D-printing- en lasertechnologie tot leven worden gebracht.



Zelf monteren

Helemaal lukraak een eigen ontwerp maken is er overigens niet bij. Wel is er in de speciale configurator de keuze uit diverse kleuren, patronen, symbolen en afwerkingen. En er kunnen eigen teksten worden toegevoegd en zelfs handtekeningen. Binnen twee tot vier weken na het plaatsen van de bestelling worden de individueel gefabriceerde producten thuis afgeleverd. De ontvanger kan de accessoire vervolgens eenvoudig zelf monteren.

De gepersonaliseerde producten zullen vanaf medio 2018 leverbaar zijn voor diverse modellen van het merk.