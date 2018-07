Nieuwe BMW X5 start bij ruim 90 mille

In november staat de vierde generatie van de BMW X5 in de showroom. Instappen kan vanaf 90.983 euro en dan beschik je over de XDrive30d.

Graag hadden we de xDrive50i in de prijslijst zien staan, maar die V8 met liefst 462 pk slaat Europa over. Topversie is dus de M50d, die met 400 pk aan vermogen en een maximumkoppel van 760 Nm ook geen slecht figuur slaat. De M50d schiet in 5,2 seconden van nul naar honderd en kost 129.350 euro.

Zescilinders

Flink wat minder ben je kwijt voor die andere diesel, de xDrive30d. Voor 90.983 euro krijg je een zescilinder met 195 pk die behoorlijk rap is. In 6,5 tellen sprint je van 0-100 km/u. De enige benzineversie in het aanbod bij de lancering is de xDrive40i. De zes-in-lijn is goed voor 250 pk en 340 Nm en is in 5,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u gesprint. De xDrive40i kost 96.594 euro.

Ruimer

De nieuwe BMW X5 – van de vierde generatie alweer – is bijna vier centimeter langer dan z’n voorganger. Doordat de auto ook flink breder is (+6,6 cm) en iets hoger, is de nieuwste X5 nóg ruimer. Zo loopt het bagagevolume op tot 1.860 liter. Desgewenst is een derde zitrij leverbaar, waarmee de X5 een zevenzitter wordt.