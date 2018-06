Nieuwe BMW X5 legt nadruk op technologie

De nieuwe BMW X5 heeft zijn uiterlijk verder bijgepunt. Onderhuids zijn er meer doorontwikkelingen te melden, want de vierde generatie van de succesvolle SUV heeft behoorlijk wat nieuwe technologie aan boord.

BMW is niet zo van de wereldschokkende uiterlijke wijzigingen. Waar de vorig jaar geïntroduceerde 5 Serie behoorlijk op z’n voorganger lijkt, is de nieuwe generatie van de X5 – de vierde generatie al weer – een logische evolutie van het vorige model. De belangrijkste wijzigingen: de flink groter gegroeide en grille en nieuwe led-achterlichten.



Groei

De nieuwe BMW X5 is weer ietsje groter dan z’n voorvader. De auto is met 4,92 meter een kleine vier centimeter langer en de auto is ook 6,6 centimeter breder en bijna twee centimeter hoger. Die extra centimeters resulteren in een bagagevolume dat oploopt tot 1.860 liter. Zo is er ook weer voldoende ruimte voor een optionele derde zitrij. Daarmee neemt de nieuwe BMW X5 de pas geïntroduceerde zevenzits Lexus RX 450hL de wind uit de zeilen.



Krachtbronnen

De BMW X5 zal in november in de showroom staan en dan kun je kiezen uit de xDrive40i (3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor met 340 pk), de xDrive30d (een diesel met 265 pk) en de M50d (met 400 pk). Zowel met de benzinekrachtbron als de beide dieselmotoren is de X5 vlot van z’n plaats. De 0-100 km/u sprints verlopen respectievelijk in 5,5, 6,5 en 5,2 seconden. De V8 met een vermogen van 462 pk zal echter niet op ons continent worden geleverd.



Offroad

Wie de X5 graag op avontuurlijk terrein inzet, kan kiezen voor de Off Road versie. De SUV is dan aangekleed met wat extra beschermingsmateriaal en ook is de rijhoogte aan te passen. Het kwartet rijmodi luistert dan naar de namen ‘zand’, ‘rots’, ‘gravel’en ‘sneeuw’.



Achterwaarts

Tot de beschikbare assistentiesystemen behoren technieken als een adaptieve cruise contol en noodstopassistent, maar interessanter om te benoemen is het hulpje waarmee je automatisch achteruit rijdt. Voorwaarde is wel dat het parcours dat je in tegengestelde richting wilt rijden eerst voorwaarts hebt gereden. En de maximum afstand is 80 meter. Eveneens aardig is het Driving Assistant Professional-pakket. Als je dan de richtingaanwijzer aantikt, doet de X5 verder de rest en schuift automatisch naar de andere rijbaan.



xLine en M Sport

Voor de liefhebbers van een extra dik aangeklede X5 staan er wielen in de maat 22-inch op de optielijst. Andere aardige verfraaiingen zijn het xLine en het M Sport pakket. Bij de xLine is gekozen voor diverse aluminium accenten, terwijl de M Sport onder meer het interieur voorziet van een sportstuur.