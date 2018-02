Nieuwe BMW X4: lichter en meer motorvarianten

De Autosalon van Genève start pas over 3 weken, toch presenteert BMW haar nieuwe X4 nu al. De ‘SAV’ is langer en lichter dan zijn voorganger en wordt leverbaar met een flink aantal benzine- en dieselmotoren.

De Autosalon van Genève start op 8 maart, maar BMW wil dan waarschijnlijk de ogen op de nieuwe 8 Serie Coupé gericht houden waardoor het haar nieuwe X4 nu al in het zonnetje zet. De SUV met gebogen daklijn – en daardoor tot Sports Activity Coupé gedoopt – gaat zijn tweede generatie in. Hij is flink gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, want de auto kreeg er ruim 8 centimeter bij. Ook is de X4 37 millimeter breder en een fractie lager. Verder is de wielbasis met dik 5 centimeter gegroeid. De groeispurt resulteert niet in een hoger wagengewicht, BMW heeft er zelfs 50 kilo van afgesnoept. De luchtweerstandscoëfficient is met een score van 0,30 bovendien laag te noemen in het segment.



Veel krachtbronnen

Het motorengamma van de X4 is uitgebreid naar in totaal 7 krachtbronnen. Er zijn 3 benzinemotoren en 4 diesels te bestellen. Instapmodel is de BMW X4 xDrive20i. De viercilinder 2,0-liter benzinemotor is gekoppeld aan een achttraps Steptronic automaat en heeft een vermogen van 184 pk. De acceleratie van 0-100 km/u verloopt in 8,3 seconden. Een stapje hoger staat een andere 2,0-liter viercilinder, namelijk de BMW X4 xDrive30i. Diens vermogen bedraagt 252 pk en de sprint va nul naar honderd verloopt exact 2 tellen sneller dan bij de 20i. Vanaf augustus van dit jaar gaat dan ook de BMW X4 M40i in productie en diens 3,0-liter zescilinder-in-lijn benzinemotor brengt een vermogen van 360 pk aan de man. De klassieke spurt neemt slechts 4,8 seconden in beslag.



Sportieve diesels

De opbouw van het dieselgamma is net iets anders dan bij de benzineversies. Er is een instapmodel, de BMW X4 xDrive20d met 190 pk sterke 2,0-liter viercilinder, twee ‘middenmodellen’ in de vorm van de BMW X4 xDrive25d met 231 pk en de xDrive30d (vanaf augustus) met 265 pk – en een absolute topversie. Dat topmodel is de sportieve BMW X4 M40d. Diens 326 pk sterke 3,0-liter zescilinder-in-lijn dieselmotor legt een sprint van 0-100 km/u in 4,9 seconden op de mat.