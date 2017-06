Nieuwe BMW X3 kan er weer een jaar of zeven tegen

De BMW X3 kennen we al sinds 2003. Toch is de compleet nieuwe versie – volgend jaar in de showroom – pas de derde generatie. Het topmodel is voortaan de 360 pk sterke M40i.

In de tijd dat de eerste BMW X3 het levenslicht zag – we praten over 2003 – was de compacte SUV nog lang niet zo populair als nu. Met de derde generatie – gepland voor 2018 – zijn we 15 jaar verder en heeft de X3 voldoende concurrentie. Toch heeft BMW al 1,5 miljoen exemplaren van z’n X3 kunnen verkopen.



Langer en ruimer

Of de nieuwe BMW X3 echt compact is, is overigens te betwijfelen. Hij groeide weer 5 centimeter ten opzichte van z’n voorganger en is voortaan 4,71 meter lang. Ook werd de auto breder en hoger en nam de wielbasis toe. Het resulteert in meer beenruimte. De bagageruimte loopt op tot 1.600 liter, maar dan moet wel de achterbank worden neergeklapt.



BMW-designtaal

In het design heeft BMW goed gekeken naar de grotere X5. Volgens de meeste recente BMW-designtaal lopen de koplampen niet langer door tot de forsere nierengrille. Verder is de voorbumper compleet nieuw getekend. Aan de achterzijde zit de grootste verandering in de vorm van de nieuw gestylde LED-achterlichten. Ook zijn de uitlaatuiteindes aangepast. De BMW X3 is voortaan leverbaar in drie uitvoeringen: als xLine, M Sport en Luxury Line.



M40i

Het motorengamma zal uit vijf krachtbronnen bestaan. De twee beschikbare diesels gaan door het leven als de xDrive20d en xDrive30d. Ze krijgen respectievelijk 190 en 265 pk mee. Benzinerijders kiezen uit de xDrive20 (184 pk), de xDrive30i (252 pk) of de M40i (360 pk). Laatsgenoemde kent een M Performance-uitvoering en sprint in 6,8 seconden van nul naar honderd.



Personal CoPilot

Op het gebied van technologie legt BMW de nadruk op semi-autonoom rijden. BMW Personal CoPilot noemen de Duitsers de bundeling van snufjes als Active Cruise Control en Driving Assistant Plus. Eveneens van de partij zijn Lane Keeping Assistant en Lane Change Assistant. De BMW X3 wordt dit najaar officieel onthuld op de IAA van Frankfurt.