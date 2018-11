Nieuwe BMW M340i xDrive Sedan debuteert in Los Angeles

Eind deze maand barst de belangrijk autoshow van Los Angeles weer los. BMW presenteert daar haar nieuwe BMW M340i xDrive Sedan.

De BMW 3 Serie wordt komend voorjaar in de showrooms verwacht en daarom presenteren de Duitsers binnenkort ook hun topmodel binnen de reguliere reeks (een volbloed M3 niet meegerekend); de BMW M340i xDrive. Eind deze maand komt hij officieel onder het doek vandaan op de Los Angeles Auto Show (30 November – 9 December 2018) met 374 pk aan vermogen en 500 Nm aan maximumkoppel. Vanzelfsprekend put BMW dat vermogen uit een 3,0-liter zes-in-lijn-krachtbron met verschillende aluminium onderdelen. De sprint van nul naar honderd is in 4,4 tellen geklaard. En dat is weer een halve tel sneller dan in de vorige generatie. De BMW M340i xDrive maakt zijn marktdebuut in juli 2019.

Diepe brullen

Om de ‘M’ in de modelnaam te rechtvaardigen, voorziet BMW de vierwielaangedreven M340i van een M Sport-onderstel, Sport-differentieel, remmen die beter om kunnen gaan met brute kracht en een sportuitlaatsysteem. Wie in de rijmodi de ‘Sport’-stand of ‘Sport+’ selecteert, geeft daarmee het uitlaatsysteem de opdracht tot het geven van diepere brullen. Binnenin plaatst BMW M-sportstoelen met Alcantara, een lederen M-stuurwiel met daarachter schakelflippers en de nodige M340i-badges.