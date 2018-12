Nieuwe BMW M3 wordt lichter en krijgt ruim 470 pk aan vermogen

De nieuwe BMW M3 wordt in 2020 verwacht. Z’n 3,0-liter zes-in-lijn is dan opgestookt naar ruim 470 pk, terwijl van het wagengewicht de nodige kilo’s worden gesnoept.



Dit jaar bestaat de BMW M3 al weer dertig jaar. In 1988 kwam BMW met de E30 BMW M3 Evolution en sindsdien werd de sportiefste 3 Serie steeds krachtiger en sneller. Bovendien houdt BMW er van om de reguliere M3 in elke generatie te overtreffen met nóg dynamischer varianten. Zo heet de overtreffende trap van de huidige M3 de M3 Competition Pack en die 450 pk sterke versie kijkt weer jaloers naar de 460 pk van de M3 CS.



Lichtgewicht

De aankomende M3 zet de pk-wedloop nog even door, want er wordt gefluisterd dat de nieuwe generatie standaard naar een vermogen van 470 pk gaat. Het is bovendien waarschijnlijk dat die M3 onder het gewicht van de huidige 1.585 kilo zware M3 CS duikt. Een koolstofvezel dak en motorkap lijken immers een zekerheidje, naast tal van andere gewichtsbesparingen.



500 pk?

De nieuwe M3 zal dus beter presteren dan de huidige M3 CS en die sprint al in 3,9 tellen van nul naar honderd. Tegen de marktintroductie in 2020 zullen de specificaties van de nieuwe M3 onthuld worden. Als BMW besluit ook weer een M3 Competition Pack en M3 CS uit te brengen, dan kruipt het vermogen van laatstgenoemde mogelijk al richting de 500 pk.