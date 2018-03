Nieuwe BMW 1 Serie zegt achterwielaandrijving vaarwel

Volgend jaar verwelkomt BMW de derde generatie van haar 1 Serie. De auto krijgt voorwielaandrijving mee, en wordt ook vierwielaangedreven geleverd. Dan moet je wel kiezen voor het topmodel; de 300 pk sterke M130iX M Performance.

BMW staat natuurlijk bekend om haar achterwielaangedreven auto’s. Maar die modellen worden de laatste jaren steeds zeldzamer. BMW is namelijk gecharmeerd van vierwielaandrijving – xDrive noemen de Duitsers het – niet in de laatste plaats door het steeds verder uitdijende SUV-aanbod. Maar ook gezworen achterwielaangedreven BMW-modellen zoals de M5 maken de overstap naar 4WD. Al beschikt de nieuwe M5 gelukkig nog wel over een 2WD-modus.

Voorwielaandrijving

Een andere trend is dat BMW voorwielaangedreven auto’s introduceert. De BMW 2 Serie Active Tourer en Grand Tourer zijn daar de voorbeelden van. De nieuwe BMW 1 Serie bewandelt dezelfde weg; volgend jaar staat de derde generatie van dat model in de showroom met voorwielaandrijving. De reden? Kostenbesparingen, naar verluidt. Voortaan wil BMW de motor in de 2 Serie niet meer over de lengte monteren, maar overdwars.

M130iX M Performance

De nieuwe BMW 2 Serie zal ook als vierwielaangedreven versie leverbaar zijn. Dan kom je uit bij de M130iX M Performance en krijg je de beschikking over een vermogen van circa 300 pk. De krachtbron aan boord is waarschijnlijk een 2,0-liter viercilinder turbomotor.