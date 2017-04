Nieuwe Bentley Continental GT leent W12 van de Bentayga

Volgend jaar staat er een gloednieuwe generatie van de Bentley Continental GT op stapel. De auto leent de W12 krachtbron van de Bentayga en wordt bovendien een stuk lichter.

In een notendop: de nieuwe Bentley Continental GT wordt een stuk sportiever dan de huidige generatie. De topmotorisering wordt de van de Betayga geleende W12 die het in de Continental GT schopt tot 600 pk. De auto wordt bovendien aanzienlijk lichter. De huidige Continental GT is namelijk compleet opgetrokken uit staal en z’n opvolger zal veelvuldig aluminium gebruiken. Hoeveel er afgesnoept wordt van de huidige 2.375 kilo is niet bekend, maar dat het verschil significant zal zijn is wel zeker als we Bentley-baas Wolfgang Dürheimer mogen geloven.

Concept

In camouflage-outfit is de nieuwe Bentley Continental GT al gespot. Op basis van de eerste foto’s kan gesteld worden dat de overhangen korter zijn, net als de wielbasis. De auto lijkt trekjes mee te krijgen van de EXP 10 Speed 6 conceptcar, zoals deze voor het eerst twee jaar geleden op de autosalon van Genève geopenbaard werd. De nieuwe Bentley Continental GT krijgt hetzelfde MSB-platform waar ook de Porsche Panamera op staat en die de toekomstige Audi A8 gaat gebruiken.