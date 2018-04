Nieuwe Audi A6 toont nu ook Avant-lijnen

De Audi A6 werd een aantal weken geleden al getoond, dus nu is het de beurt aan de stationwagon-variant; de Avant. Omdat de auto vanzelfsprekend dezelfde technologie aan boord heeft als de sedan, zijn de enige nieuwswaardigheden de inhoud van de bagageruimte en z’n looks.

Om met de bagageruimte te beginnen. Die is traditiegetrouw weer enorm. Met de achterbank neergeklapt bedraagt de inhoud 1.680 liter. Zonder die ‘uitbouw’ staat nog altijd 565 liter tot je beschikking. Dat is overigens net zoveel als bij de vorige generatie Avant. Aardige extra is dat de zowel de kofferklep als het rolscherm in de bagageruimte elektrisch is te openen en te sluiten.



Looks

Dan het design. Audi is er goed in geslaagd om de dynamiek de A6 uitstraalt te vertalen naar een sportieve Avant. Niets wereldschokkend, maar de lijnen van de auto kloppen wel. Iets wat niet altijd gezegd kan worden van stationwagons. Al snel wordt de vormgeving dan saai. Audi heeft de Audi 4,94 meter lang getekend, 1,89 meter breed en 1,47 meter hoog.



MHEV

De Audi A6 Avant wordt standaard geleverd met mild hybrid-technologie (MHEV). Dat betekent dat er een lithium-ionbatterij aan boord is die remenergie opvangt. Ook beschikt de Avant over een vrijloopmodus om energie te besparen. De mild hybrid technologie moet een brandstofbesparing van ongeveer 0,7 liter per 100 kilometer opleveren, net als bij de A6.



Hulp

Tot slot beschikt de Audi A6 Avant over een heel assortiment aan rijassistenten en veiligheidssystemen. Ze luisteren naar namen als Adaptive Drive Assist, het Audi pre sense 360°-systeem (om de directe omgeving van de auto te scannen) en Emergency Assist (grijpt automatisch in bij gevaarlijke situaties als de bestuurder dat nalaat).

De Audi A6 Avant is vanaf juni te bestellen. Prijzen volgen nog.