Nieuwe Audi A1 Sportback komt in vier smaken

De prijzen van de nieuwe Audi A1 Sportback zijn bekend. Voorlopig start de vijfdeurs compacte Duitser bij 25.995 euro, al kun je je geld ook stukslaan op de A1 Sportback edition one. Die variant kost 36.895 euro.

Een eerste blik op de prijslijst van de gloednieuwe Audi A1 Sportback laat je best schrikken. De goedkoopste vijfdeurs Audi start namelijk bij 25.995 euro. En dat terwijl de Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction die tussen 2012 en 2015 geleverd werd, 19.990 euro kostte. Ruim 6.000 euro meer, waar komt dat enorme verschil vandaan?



Volwassener

Wie iets beter kijkt, ziet dat Audi ervoor kiest om nog niet het instapmodel te presenteren. De kleine 26 mille is bestemd voor de 116 pk sterke 30 TFSI, terwijl later dit jaar nog een 25 TFSI volgt. En die versie zal, voorzien van een 1,0-liter driecilinder met een vermogen van 95 pk, een stuk goedkoper zijn. Of die onder de 20 mille zal duiken is sterk de vraag, want de Sportback anno 2018 is weer wat volwassener geworden. De nieuwe A1 groeide 6 centimeter en kent liefst 65 liter meer bagagevolume, bovendien zijn er weer allemaal nieuw technieken aan boord. Afkomstig van grote modellen, want de A1 wordt vooral gepresenteerd als een volwaardige Audi, maar dan in zakformaat.

Epic

Audi levert de A1 Sportback in vier varianten, waarvan de ‘epic’ er eentje van is. Deze versie wordt alleen in Nederland geleverd en voorziet onder meer in cruise control, een met leer bekleed multifunctioneel sportstuur, een connectiviteitspakket, het digitale Audi virtual cockpit, 17-inch lichtmetalen velgen en parkeersensoren achter. De prijzen starten bij 29.695 euro.

A1 edition one

De A1 Sportback komt er ook al gelimiteerde introductie-uitvoering en die ‘edition one’ combineert het S line-pakket met een verscheidenheid aan donkere accenten en een in contrastkleur gelakt dak. Verder zijn onder meer cruise control, een sportstuur en lichtpakket aan boord. Kosten? Vanaf 36.895 euro.

De nieuwe Audi A1 Sportback staat vanaf half november in de showroom.