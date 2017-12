Nieuwe Aston Martin Vantage komt mogelijk met V12

Aston Martin denkt momenteel naar over het plaatsen van een V12-motor in haar nieuwe Vantage. Technisch is het mogelijk, maar ja, wat te doen met die extra kilo’s?

In het tweede kwartaal van 2018 wordt de nieuwe Aston Martin Vantage in de showroom verwacht. De auto zal dan voorzien zijn van een V8-krachtbron – geleend van Mercedes-AMG – die goed is voor een vermogen van 510 pk. Het maximumkoppel bedraagt 685 Nm. De Vantage is er voldoende rap mee, want de sprint van nul naar honderd verloopt in slechts 3,6 seconden. De topsnelheid van 314 km/u mag er ook wezen.



V12

Toch dromen de Britten van een nog veel rappere Vantage. Een versie met een V12-motor; zou dat niet geweldig zijn? Technisch is het mogelijk, want de motorruimte van de Vantage is identiek aan die van de DB11. Daar past dus best een V12 in. Maar met zo’n lel van een motor wordt de Vantage een flink stuk zwaarder. En dat kan een groot probleem vormen voor de lichtvoetige Vantage. Topman Andy Palmer van Aston Martin spreekt dan ook z’n twijfels uit. “We moeten het karakter van de nieuwe Vantage in ogenschouw nemen. Dit is onze rebel, een ware sportauto die het verschil maakt in zijn handelbaarheid. De V12 heeft veel goede eigenschappen, maar het extra gewicht kan het karakter [van de auto] veranderen en dat moeten we in beschouwing nemen.”



Handbak

Of de V12 er komt is dus nog lang niet zeker, maar Palmer kan wel bevestigen dat er een handgeschakelde versie van de V8 aankomt. De versie die over een paar maanden bij het dealerbedrijf staat is immers voorzien van een achttrapsautomaat. Eerder was al bekend dat ook een V6 en een Roadster in het vat zitten.