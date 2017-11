Nieuwe Aston Martin Vantage: duidelijke DB10-genen

De DB10 die opdraafde in de James Bond-film Spectre heeft duidelijk invloed gehad op de nieuwe Aston Martin Vantage. En dat heeft niet verkeerd uitgepakt.

In de James Bond-film Spectre zagen we een Aston Martin opdraven die we nog niet kenden: de DB10. Onder Aston Martin-liefhebbers sloeg het getoonde design dusdanig aan dat ze smeekten de auto in productie te nemen. Of op z’n minst tal van designvondsten terug te laten komen in aankomende modellen van de Britten. Aston Martin heeft goed geluisterd en geeft haar nieuwe Aston Martin Vantage een flinke vleug DB10 mee.



Ten opzichte van de vorige Vantage is de nieuwe generatie een stuk langer en breder. Acht om zeven centimeter om precies te zijn. Hij is nog altijd 28 centimeter korter dan de DB11 waar hij z’n aluminium architectuur mee deelt. Een simpele compacte kopie van die DB11 is het geenszins, getuige het feit dat 70 procent van de onderdelen compleet nieuw vervaardigd zijn.



Aston Martin is voor de V8-motor gaan winkelen bij Mercedes-AMG. In Britse handen levert de krachtbron een vermogen van 510 pk en 685 Nm koppel. Er is een achttrapsautomaat aan boord en achterwielaandrijving is standaard. In 3,6 tellen schiet de Vantage vanuit stilstand naar 100 km/u, terwijl de topsnelheid 314 km/u bedraagt.

De Aston Martin Vantage V8 moet in het tweede kwartaal van 2018 in de showroom staan, waarna spoedig de V6 en de Roadster zullen volgen.