Nieuwe A8 geeft aanwijzingen voor (design)richting Audi

De A8 is natuurlijk het vlaggenschip van Audi. De nieuwe generatie laat dus veel los over het design en technologiën die we komende tijd ook in andere modellen terug zien komen.

De nieuwe Audi A8 is het eerste productiemodel die de designtaal van de A9 Prologue Concept uit 2014 in de praktijk brengt. Het meest kenmerkend is de single frame grille die weer lager en breder is geworden, met daarnaast nieuw getekende koplampen met HD Matrix LED verlichting en laser techniek. Aan de achterzijde is de doorlopende lichtstrip de grootste blikvanger.



Autonoom rijden

Op technologisch gebied pakt Audi vooral uit met nieuwe systemen die volledig autonoom rijden weer een stap dichterbij brengen. Paradepaardje is de Audi AI traffic jam pilot. Deze technologie neemt het accelereren, sturen en remmen van de bestuurder over bij fileverkeer tot 60 km/u. Volgens Audi kan de bestuurder de handen van het stuur houden, mits de regelgeving in het land dat toestaat.



Een ander autonoom foefje is de remote parking pilot. Voor het inparkeren stap je als bestuurder uit en via de smartphone laat je de A8 z’n parkeerplek op manoeuvreren. Zoiets kennen we natuurlijk al van onder meer de BMW 7 Serie.



Actief onderstel

Eveneens al eerder vertoond is de active suspension. Daarbij past het onderstel zich aan de rijomstandigheden en wensen van de bestuurder aan. Een actief, elektromechanisch ophangingssysteem bedient elk wiel afzonderlijk. Het actieve onderstel moet bij een zijdelingse aanrijding de impact fors verlagen door de carrosserie binnen een halve tel met maximaal 80 millimeter te verhogen. Het idee van de verhoging is dat de botsenergie zo naar de sterkste zones van de A8 wordt gestuurd.



Plug-in hybride

Als de Audi A8 in december in de showroom staat, valt er te kiezen uit twee V6 turbomotoren: een 3.0 TDI en een 3.0 TFSI. De eerste is goed voor een vermogen van 286 pk, de tweede voor 340 pk. Even later volgen dan nog twee achtcilinders. De 4.0 TDI laat 435 pk aantekenen en de 4.0 TFSI lieft 460 pk. Het topmodel wordt traditiegetrouw de versie met een 6,0-liter W12. Wie liever voor zuinig gaat, moet wachten op de plug-in hybride, want die komt er ook aan. Een 3.0 TFSI werkt dan samen met een elektromotor, waardoor het systeemvermogen op 449 pk aankomt. Die Audi A8 L e-tron quattro mag je overigens geen stekkerauto meer noemen, want de batterij is op te laden met Audi Wireless Charging, dat werkt middels inductie.



Liefhebbers van de het bekende draai-/drukknopsysteem met touchpad zoeken in de nieuwe A8 vergeefs naar dit bedieningspaneel. Voortaan is alles digitaal. De meeste bedieningsfuncties zijn verwerkt in een 10,1 inch groot touchscreen. Verder voorziet de A8 in spraakbesturing.