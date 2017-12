De Nederlandse elite rijdt Audi, BMW en Volvo. Aldus de Volkskrant

De Volkskrant maakt elk jaar z’n lijstje met 200 meest invloedrijke Nederlanders. Ze vroeg de elite bovendien naar hun gewoontes en voorkeuren. Zo ook naar hun autovoorkeur.

Ook dit jaar publiceerde De Volkskrant weer haar top-200 van meest invloedrijke Nederlanders. En zoals verwacht staat het lijstje vol met bestuurvoorzitters van vaderlandse mulinationals en politici. Als aardige extra combineerde de krant de lijst met antwoorden uit enquêtes die het in 2006 en 2015 hield onder het keurcorps. Zo vroeg het de elite onder meer naar de politieke voorkeuren, het favoriete vakantieland en hoeveel dagen per week ze ’s avonds thuis zijn.

Voorkeur automerken

Maar hoe zit het nu met de autovoorkeur van de Nederlandse elite? Volgens de Volkskrant rijdt 16 procent in een Volvo, eveneens 16 procent in een Audi en 13 procent in een BMW. Tien jaar eerder voerde dit drietal ook het lijstje aan, maar toen eindigde BMW (11 procent) voor Audi (10 procent). Volvo was in 2006 goed voor 13 procent. Opvallend is dat het totale aandeel van het leidende trio in tien jaar tijd flink is gestegen. Telde de 3 merken in 2006 samen nog op tot 34 procent, recent reed 45 procent van de ondervraagden in een Volvo, Audi of BMW. Verder interessant: 3 procent had een Tesla en 4 procent helemaal geen auto.