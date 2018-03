Nederlander Van der Sande wordt hoofd van Jaguar Land Rover Special Operations

De Alpine A110 is met succes gelanceerd, dus topman Michael van der Sande vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vindt hij bij Jaguar Land Rover Special Operations.

Michael van der Sande verlaat Alpine voor de Special Operations-divisie van Jaguar Land Rover. Daarmee voegt de Nederlander weer een mooi hoofdstuk toe aan zijn inmiddels uitpuilende automotive cv. Van der Sande (1965) begon zijn carrière na een MBA aan de Nyenrode University begin jaren negentig bij Nissan Europa in diverse marketing- en dealerontwikkelingsfuncties. In 1995 stapte hij over naar Rolls-Royce en Bentley Motor Cars om daar de rol van Europees Marketing Manager te vervullen. Na 12 jaar Harley-Davidson kwam Van der Sande bij Tesla terecht om vervolgens via Aston Martin bij de Renault Groep te landen. Via Alpine keert hij nu dus terug in Engeland om de Special Operations-divisie van Jaguar Land Rover te gaan leiden. Bij de Britten vervangt hij John Edwards die na 27 jaar het bedrijf verlaat.

Range Rover SV Coupé

De divisie Special Vehicle Operations van Jaguar Land Rover bestaat sinds 2014 en is gespecialiseerd in het met de hand vervaardigen van luxe en/of zeer sportieve modellen. Bekende SVO-modellen zijn onder meer de Range Rover SV Coupé, die in een oplage van 999 exemplaren wordt gebouwd en de 575 pk sterke Jaguar F-Type SVR die recent nog van het ‘Graphic Pack’ werd voorzien.