Nederland maakt zich op voor Jaguar I-Pace-stormloop

Sinds begin juli staat de Jaguar I-Pace in de showroom. De vraag naar de volledig elektrische Brit is vanuit Nederland zo groot, dat Jaguar er dit jaar nog 3.500 naar ons land stuurt.



De Jaguar I-Pace heeft in ons land nog even niets te duchten van de Audi e-tron. De beoogde concurrent van de I-Pace komt volgend jaar pas op de markt en daarmee gaat er momenteel heel veel aandacht uit naar de eerste volledig elektrische Jaguar. De timing van de I-Pace is bovendien nagenoeg perfect, want elke zakelijke rijder die de auto nog dit kalenderjaar weet te bemachtigen, profiteert de komende jaren van de huidige gunstige bijtellingsregels. De fiscale bijtelling bij privé gebruik bedraagt immers 4% over het complete aanschafbedrag. Volgend jaar geldt die 4% alleen over de eerste 50.000 euro en voor alles daarboven wordt 22% bijtelling berekend. Dat maakt de auto fors duurder om zakelijk te rijden, want de I-Pace kost minimaal 80.330 euro.



Jaguar merkt dat de vraag naar de I-Pace vanuit Nederland enorm is en stuurt dit jaar daarom niet de beoogde 2.000 exemplaren naar ons land, maar liefst 3.500 stuks.



Snelladen

De vierwielaangedreven Jaguar I-Pace beschikt over twee elektromotoren en kent een vermogen van 400 pk en een koppel van 700 Nm. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,8 seconden, terwijl de actieradius oploopt tot 480 kilometer volgens de WLTP-cyclus. De 90 kWh lithium-ion-batterij is in 40 minuten op te laden, maar dan moet er wel 100 kW gelijkstroom door de kabel lopen.