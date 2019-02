Nederland is goed voorbereid op komst zelfrijdende auto

Uit de jaarlijkse Autonomous Vehicles Readiness Index van adviesbureau KPMG blijkt dat ons land wéér de toppositie inneemt. Dat betekent dat Nederland wereldwijd het best is voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto.

Nederland is uitstekend voorbereid op de komst van zelfrijdende auto’s, meent KPMG. In haar jaarlijkse Autonomous Vehicles Readiness Index troeft ons land namelijk – net als vorig jaar – Singapore af als lijstaanvoerder. Nieuw in de top-3 is Noorwegen, het land dat ook op het gebied van elektrisch rijden met Nederland duelleert om de koppositie. Andere voorlopers zijn de Verenigde Staten en Zweden. In totaal nam het adviesbureau 25 landen onder de loep.

Prima score

Dat Nederland zo goed scoort, komt door “de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt”, aldus KPMG.

Bereidheid

Naast de goede infrastructuur is de mentaliteit van de Nederlandse consument goed als het om autonoom rijden gaat, stelt KPMG: “Ook Nederlandse consumenten zijn bereid de zelfrijdende auto op grote schaal te omarmen. Qua overheidsbeleid en wetgeving neemt ons land een vijfde positie op de ranglijst in. Vergeleken met andere landen is Nederland ook verder met het testen van zelfrijdende voertuigen in het vrachtvervoer en de logistieke keten.”

Samenwerking

KPMG heeft verder oog voor de samenwerkingen die Nederland sluit met buurlanden. Met name voor het vrachtvervoer wordt nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om op belangrijke transportroutes zoals Amsterdam – Antwerpen en Rotterdam – Ruhrgebied grote hoeveelheden chauffeurloze vrachtwagens te kunnen laten rijden. Volgens KPMG neemt de Nederlandse overheid het voortouw in het verbeteren van de veiligheid van de zelfrijdende auto en het ontwikkelen van een wettelijk raamwerk. Dat is een belangrijke voorwaarde om op de openbare weg te experimenten met zelfrijdende voertuigen.

Kostenbesparing

Ons land zou flink kunnen verdienen als het besluit autonoom rijden in te voeren, meent KPMG. Als Nederland de komende dertig jaar het huidige wagenpark vervangt door zelfrijdende elektrische auto’s, dan levert dat de maatschappij en de overheid een bedrag op van 175 miljard euro. “Dat betekent dat de overheid in staat is om iedere burger tegemoet te komen met een subsidie van 54% van het voertuig”, aldus KPMG.

De enorme kostenbesparing is het gevolg van onder meer een lagere CO2-uitstoot (gelijk aan 60,8 miljard aan maatschappelijke kosten over een periode van dertig jaar), het verminderen van files (6 miljoen euro schade per dag) en minder ongevallen.