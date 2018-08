Najaarstoppers: deze nieuwe modellen komen er spoedig aan

Welke nieuwe modellen kunnen we de komende maanden op de beursvloer en in de showroom verwachten? CARROS zoekt de meest aansprekende modellen voor u uit.



Aston Martin DBS Superleggera

De opvolger van de Vanquish bij Aston Martin heet de DBS Superleggera en lichtgewicht is de auto zeker. Met 1.668 kilo weegt de auto immers ruim honderd kilo minder dan de de DB11. Daar tegenover staat een vermogen van 725 pk, verkregen uit een 5,2-liter V12 met twee turbo’s. De sprint van nul naar honderd verloopt in 3,5 seconden verlopen. De Aston Martin DBS Superleggera wordt wereldwijd geleverd vanaf het derde kwartaal.



Audi A1

In november staat de tweede generatie van de Audi A1 in de showroom. En rondom de compacte Audi zijn best wat opvallende zaken te melden. Zo is de driedeurs versie uitgezwaaid en staan er alleen benzinemotoren op de prijslijst. Ook opvallend is de behoorlijk agressieve neus van de Audi A1. Een 200 pk sterke viercilinder is voorlopig de sportiefste motorisering, al kan een S1 niet uitblijven.



Audi Q3

Audi heeft in november nóg een nieuwkomer bij de dealer staan. Want ook de Q3 – ook van de tweede generatie – is compleet nieuw. De compacte SUV is een stuk langer geworden (zo’n 10 centimeter) en dat vertaalt zich naar flink wat meer binnenruimte. Handig is de achterbank die over 15 centimeter te verschuiven is.



Audi Q8

Later deze week – op 16 augustus – is de Audi Q8 bij de dealer te bewonderen. Besluit u hem na een proefrit te bestellen, reserveer dan wel bijna ruim 109.000 euro, want dat moet de 50 TDI quattro kosten. De SUV-coupé beschikt dan over een 286 pk sterke 3.0 TDI-motor. Later krijgt die versie gezelschap van de 45 TDI met 231 pk en een 340 pk sterke 55 TFSI. Andere nieuwkomers bij Audi dit najaar: de gefacelifte Audi TT (ook leverbaar in speciale TT 20 years-uitvoering) en de Audi A6 Avant, leverbaar vanaf september.





Audi e-tron

We weten van de Audi e-tron nog niet hoe de auto er zonder camouflagestickers uitziet, maar op 18 september verandert dat als het doek er in de VS vanaf gaat. Wat we wel van de volledig elektrische Duitser weten is dat de actieradius 400 kilometer bedraagt en dat de stekker-SUV zo’n 82.500 moet kosten. Daarmee is de Jaguar I-Pace een directe concurrent. Leuk detail aan de e-tron; de ‘virtuele’ buitenspiegels.



BMW 8 Serie

In november kunt u bij de BMW-dealer terecht voor de BMW 8 Serie. Voor 124.400 euro rijdt u dan de 840d, terwijl de M850i bijna 170 mille kost. Laatstgenoemde is met z’n 530 pk sterke 4,4-liter TwinPower V8 zeer sportief (0-100 km/u in 3,7 tellen), al komt er nog een heuse M8 aan.



BMW X5

Die andere nieuwkomer bij BMW in november is de X5. De vierde generatie is weer ietsje langer, breder en hoger dan z’n voorganger, waarmee er plaats is voor een optionele derde zitrij. Zo wordt de BMW X5 een echte zevenzitter. Het prijskaartje? De XDrive30d kost 90.983 euro terwijl je voor de 400 pk sterke M50d 129.350 euro neertelt. De andere nieuwkomers bij BMW de komende maanden zijn de BMW M2 Competition (showroomdebuut in september), de BMW 3 Serie en de BMW Z4. De laatste twee moeten dit najaar eerst nog officieel onthuld worden op de autosalon van Parijs.



Bugatti Divo

Tsja, het is behelpen met de 1.500 pk sterke Bugatti Chiron. Daarom moet er een overtreffende trap komen en die versie luistert naar de naam ‘Divo’. Op 24 augustus wordt het model in Californië gepresenteerd. De Divo moet nóg wendbaarder worden dan de Chiron en sneller sprinten. De topsnelheid ligt wel flink lager. De 420 km/u van de Chiron wordt bij lange na niet behaald door de Divo. Een ‘schamele’ top van 385 km/u valt hem ten deel.



Ferrari ‘F176’

Ferrari komt op 17 september met een nieuw model op de proppen. De naam is nog niet bekend, maar voorlopig spreken de Italianen over de ‘F176’. De naam 812 Monza lijkt echter waarschijnlijker, al is er maar bar weinig informatie over de nieuwkomer bekend.





Lamborghini Aventador SVJ

Door het afpakken van het Nürburgring -ronderecord van de Porsche 911 GT2 RS heeft de Lamborghini Aventador SVJ de toon gezet. De Super Veloce Jota zal later deze maand z’n camouflagepak uittreken.



Lexus LC Flare Yellow Edition

Als het een druilerige herfst wordt, dan ben je met de Lexus LC Flare Yellow Edition het zonnetje in huis. Lexus heeft z’n LC 500h en LC 500 namelijk gespoten in een opvallend gele kleur. En in het interieur vinden we wit leder terug.



Maserati Levante GTS

De Maserati Levante kon je al sportief rijden als 590 pk sterke Trofeo. Een stapje daaronder staat nu de Levante GTS. De 3,8-liter grote biturbo V8 levert namelijk 550 pk en een koppel van 730 Nm. Van nul naar honderd sprint je in 4,2 seconden en dat is drietienden minder rap dan de Trofeo.



McLaren 600LT

De McLaren 600LT neemt de 570S als basis, maar heeft de 3,8-liter V8 met twee turbo’s opgevoerd naar 600 pk. Die extra 30 pk aan vermogen van de ‘Longtail’ gaan samen met circa 100 kilo minder wagengewicht. De 299.000 euro kostende 600LT sprint in 2,9 seconden van nul naar de honderd en is daarmee bijvoorbeeld een fractie sneller dan de Ferrari 488 GTB.



Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

De nieuwe vierdeurs sportieve coupé van Mercedes heet de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Deze herfst staat de auto in de showroom met prijzen die oplopen tot ruim 226.000 euro. Dan tik je de GT 4-Door 63 S op de kop en die heeft 640 pk aan vermogen en een koppel van 900 Nm. De GT 4-Door 63 is met 212.533 euro een stuk goedkoper, maar dan levert de 4,0-liter biturbo-V8 een vermogen van 585 pk. In een later stadium wordt de prijs bekend van de GT 4-Door 53.



Mercedes-Benz A-Klasse Sedan

Mercedes-Benz wil graag dat de klant iets te kiezen heeft binnen de compacte klasse en levert de Mercedes-Benz A-Klasse vanaf eind dit jaar ook als sedan. Een gebogen daklijn loopt dus over in een kofferbak die uitsteekt. Met een lengte van 4,55 meter is de A-Klasse Sedan langer dan de A-Klasse hatchback en er is in de standaard configuratie 50 liter meer aan bagagevolume aan boord. Over de A-Klasse hatchback gesproken; de sportive Mercedes-AMG A35 wordt over een paar maanden verwacht op de autobeurs van Parijs.



Porsche 911

De nieuwste achtste generatie van de Porsche 911, de 992, wordt waarschijnlijk dit najaar officieel onthuld. Het iconische model werd eerder deze maand al gespot zonder een dikke laag camouflagestickers.



Porsche Macan

De Porsche Macan heeft een facelift ondergaan en dat is vooral goed terug te zien aan de doorlopende lichtstrip aan de achterzijde. Verder nieuw; de lakkleuren Miamiblauw, Mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic en Krijt.



Renault Mégane R.S. Trophy

De overtreffende trap van de Mégane RS heet traditiegetrouw de Mégane R.S. Trophy. Eind van dit jaar is het tijd voor een nieuwe versie van die ‘Trophy’en die verise haalt 300 pk uit z’n 1,8-liter turbomotor. Het maximumkoppel bedraagt 420 Nm (420 Nm voor de EDC en 400 Nm voor de zesbak) en voorzien van handbak snelt de Trophy in 5,7 seconden van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt 260 km/u.



Volvo S60

De nieuwe Volvo S60 heeft een primeur. De auto is namelijk alleen leverbaar met benzinemotoren. Behoorlijk sportieve krachtbronnen zijn het want, de instapmotor is de 253 pk sterke T5. Een stapje hoger staat de T6 Twin Engine met 340 pk en daarboven de T8 Twin Engine met 405 pk. Die beide plug-in hybrides zijn bovendien vierwielaangedreven.