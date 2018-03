Na de Jaguar I-Pace heeft ook de Audi e-tron een (indicatie)prijs: 82.500 euro

Een klein jaartje geleden vergeleken we al de Audi e-tron met de Jaguar I-Pace. Vanaf 2019 gaan de volledige elektrische SUV’s het namelijk tegen elkaar opnemen. Ook zeker in prijs, zo blijkt. De instapversies zijn bijna even duur; ruim 80.000 euro.

Hoewel de e-tron nog onder de stickers zit, weet Audi al te melden dat de volledig elektrische SUV vanaf ongeveer 82.500 euro in de showroom staat volgend jaar. Dat was ook exact de indicatieprijs die Jaguar in januari van dit jaar communiceerde voor haar I-Pace. Na de officiële onthulling van de elektrische Jaguar eerder deze maand in Genève bleek er nog iets van de prijs af te kunnen, want voor 80.330 euro staat de I-Pace nu op de website.



Concurrentie

Dat de prijzen van de twee stekkeraars elkaar nauwelijks ontlopen is geen verrassing. De auto’s zien elkaar als grootste concurrenten: zoveel volledig elektrische SUV’s binnen het premium segment bestaan er immers ook niet. De exacte specificaties van de e-tron zijn momenteel nog niet bekend, maar voor de hand ligt dat die sterk overeenkomen met die van de I-Pace. Dat beide modellen snel op te laden zijn, is overigens een feit. Audi zegt dat het batterijpakket van de e-tron in 30 minuten vol is, al moet je dan wel beschikken over een snellaadstation met een capaciteit tot 150 kW. Jaguar spreekt over een laadtijd van 40 minuten. Dan is het batterijpakket echter 80 procent vol en heb je aan 100 kW gelijkstroom voldoende. De Jaguar I-Pace beschikt over een 90 kWh lithium-ion-batterij die volgeladen goed is voor een actieradius van 480 kilometer volgens de WLTP-cyclus. De twee elektromotoren leveren samen een vermogen van 400 pk en een koppel van 696 Nm. Daarmee sprint de I-Pace in 4,8 seconden van nul naar honderd.