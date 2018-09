Na Audi komt ook Lexus met digitale buitenspiegels

Audi presenteert over een klein week de elektrische e-tron. Een van de noviteiten op het model zijn camera’s die de traditionele buitenspiegels vervangen. Ook Lexus past die innovatie vanaf volgende maand toe op haar Japanse ES.



Moderne auto’s hangen al vol met sensoren en camera’s, dus waarom zouden er daar geen twee bij kunnen? De trend is dat buitenspiegels worden vervangen door camera’s waarvan de beelden te bekijken zijn op kleine schermpjes in de hoeken in het interieur. Bij de Audi e-tron is dat al het geval én bij de Lexus ES die voor Japan bedoeld is. Laatstgenoemde komt daar al volgende maand op de markt, terwijl de e-tron pas aankomend voorjaar de weg op gaat. Overigens is de technologie van de ‘digitale buitenspiegel’ lang niet overal ter wereld goedgekeurd. In Japan mag het, in Europa ook, maar in de VS nog niet.

Pioniers

Hoewel beide merken pionieren met de digitale buitenspiegels op productiemodellen (we zagen de techniek al eerder terug komen op prototypes en de exotische Volkswagen XL1), pakken ze de afwerking compleet anders aan. De Japanners kiezen voor twee pontificale losse schermen in het interieur terwijl Audi ze netjes heeft weggewerkt in de zijpanelen.



Het voordeel van de camera’s is ze slanker zijn dan reguliere buitenspiegels, waardoor de auto aerodynamischer wordt. Ook blijft het zicht beter bij slecht weer. Verder kunnen de camera’s in- en uitzoomen.