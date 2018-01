MSO X: 10 speciale McLarens 570S voor circuit én straat

Tsja, wat doe je als je de McLaren 570S GT4 wil hebben, maar niet alleen gebonden wilt zijn aan het circuit? Dan neem je de 570S Coupé als basis en laat je die uitdossen als GT4.

Bij McLaren Special Operations (MSO) draaien ze hun hand niet om voor speciale verzoeken. Ook niet toen het grootste dealerbedrijf van McLaren in de Verenigde Staten, gevestigd in het Californische Newport Beach, 10 McLarens 570S bestelde op basis van de McLaren 570S GT4 raceauto. De auto’s moesten er namelijk wel uitzien als de circuitkoning, maar tegelijkertijd de praktische eigenschappen behouden van een straatlegale auto. De auto moest immers ook gewoon buiten het circuit de weg op kunnen. In totaal was het MSO-team 8 maanden bezig, van eerste schets tot aflevering.



Race-elementen

Ze plaatsten onder meer een flinke achtervleugel op de 570S Coupé, waardoor de auto zeker 100 kilo meer aan downforce meerkrijgt. Ook werd er een koolstofvezel ‘goose neck’ op het dak gemonteerd, geïnspireerd op de F1 GTR Longtail uit 1997. Het verbetert de luchtstroming, maar heeft eveneens een positief effect op het geluid in de cockpit. Verder werd er een motorkap in GT4-stijl gemonteerd, naast onder meer een titanium uitlaat en andere banden. Omdat het oog wat wil, werd er niet bespaard op koolstofvezel elementen in het exterieur. Belangrijker nog voor de nieuwe looks zijn de gekozen kleurcombinaties. De witte MSO X heeft goed gekeken naar de F1 GTR Longtail die meedeed aan de 24 hours van Le Mans in 1997. Vandaar ook de steunkleuren rood en blauw. De donkergrijze MSO X toont op zijn beurt gelijkennissen met de F1 GTR die met succes optrad in de 24 hours vam Le Mans twee jaar eerder.



Minder is meer

In het interieur is gekozen voor een minimalistisch ontwerp. Zo is duidelijk de koolstofvezel Monocell 2 chassis zichtbaar en ook is er veel koolstofvezel gebruikt om de rest van het binnenste mee in te richten. Om gewicht te besparen is een deel van de middentunnel verwijderd. Voor de totale racebeleving, én praktisch nut, is een zespuntsgordel standaard. Om op de openbare weg nog voldoende comfort hebben, heeft MSO de parkeersensoren, achterste camera’s en air conditioning laten zitten.